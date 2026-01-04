Video: Motociclista muere tras ser arrastrado por un auto en Periférico, alcaldía Iztapalapa

Un motociclista fue atropellado y arrastrado por un vehículo azul en la alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México. El incidente ocurrió durante la noche del sábado 3 de enero, en Eje 6 Sur y anillo Periférico. El incidente fue grabado desde dos ángulos diferentes y ya identificaron a la dueña del auto, una enfermera.

El motociclista murió luego de ser arrastrado por varios metros. Su cuerpo fue hallado en la calle Francisco Múgica, esquina con Félix Palavicini, en la colonia Constitución de 1917. La víctima fue identificada como Roberto Hernández, de 53 años, trabajaba como repartidor y habría sido atropellado en un semáforo.

Video: Motociclista es arrastrado por Periférico

Las imágenes han provocado una enorme indignación en redes sociales, ya que se puede ver al hombre debajo del vehículo azul durante varios metros. Destaca que gracias a dicho video identificaron a la dueña del auto, aunque se desconoce si era ella quien iba manejando.

⚠️ ¡IMÁGENES SENSIBLES! ⚠️



¡Indignante! Automovilista arrastra a motociclista en Periférico y Eje 6 Sur, alcaldía Iztapalapa, tras arrollarlo pic.twitter.com/CT7jfaoU2Y — adn Noticias (@adnnoticiasmx) January 4, 2026

Elementos de policía llegaron al lugar donde estaba el cuerpo de la víctima ; cuando vieron que tenía visibles manchas de sangre y quemaduras en el cuerpo, solicitaron servicios de emergencia, quienes confirmaron que la persona ya no contaba con signos vitales.

El auto azul con placas E85BPC se dio a la fuga; sin embargo, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México ya comenzó con las investigaciones correspondientes para detener a la persona responsable.

Difunden nuevo video que fue captado por otro automovilista en el caso del motociclista arrastrado en Iztapalapa... Hasta el momento no se reportan personas detenidas por estos hechos, ya identificaron a la dueña del vehículo quien es enfermera. #ÚLTIMAHORA #Iztapalapa #CDMX pic.twitter.com/B96iXZHZS6 — Raúl Gutiérrez (@RaulGtzNR) January 4, 2026

