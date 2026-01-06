Frente Frío 27 provocará heladas de -10 grados y caída de nieve en pleno Día de Reyes

El Frente Frío 27 continúa avanzando sobre la República mexicana, por lo que este martes 6 de enero de 2026 las familias mexicanas cortarán la tradicional rosca de Día de Reyes con un clima que alcanzará temperaturas bajo cero.

Si piensas salir a celebrar con tu familia la llegada de los Reyes Magos, te contamos que deberás tomar precauciones pues el termómetro descenderá hasta -10 grados, por lo que registrarán heladas y caída de nieve en varias zonas altas del país.

Niños y niñas dejan su carta a los Reyes Magos en el Palacio Postal

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Estados con heladas provocadas por el Frente Frío 27

El frente frío 27 se extenderá sobre la frontera noroeste de la República Mexicana, en interacción con las corrientes en chorro polar y subtropical y con una vaguada en niveles altos de la atmósfera, lo que provocará un descenso en la temperatura, lluvias y nevadas.

Las entidades que sufrirán heladas con temperaturas de hasta -10 grados provocadas por el frente frío 27 son las siguientes.

Chihuahua

Durango

🌨️⚠️Te compartimos las condiciones del #Tiempo que ocasionará el #FrenteFrío número 27, el cual entrará la noche del martes 6 de enero a #BajaCalifornia. ¡Mantente informado! pic.twitter.com/8Ua5qxkPbD — CONAGUA Clima (@conagua_clima) January 5, 2026

También habrá entidades en las que el termómetro bajará hasta los -5 grados como: Baja California, Sonora, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Mientras tanto, este 6 de enero de 2026, la Ciudad de México (CDMX) podría registrar temperaturas de entre 0 a 5 °C durante la madrugada del miércoles.

Estados donde habrá nevadas este 6 de enero

Una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá cielo despejado o poco nuboso, pero se registrará un ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche, además de heladas al amanecer sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central.

Los estados que probablemente presentarán caída de nieve en las zonas serranas son: Chihuahua y Durango.

Recomendaciones para protegerse de las bajas temperaturas por el frente frío:

La mejor forma de mantener el calor es usar varias capas de ropa. Puedes empezar con una camiseta de manga larga o térmica, luego una capa más gruesa (como un suéter o chaqueta) y termina con una capa impermeable o de abrigo.

Cierra bien ventanas y puertas para evitar que entre el frío. Si tienes calefacción, asegúrate de que esté funcionando bien y usa cobijas gruesas mientras duermes.

Prepara tazas de té, café o chocolate caliente. Esto no solo te ayudará a calentarte, sino que también te mantendrá hidratado, lo cual es importante, incluso cuando hace frío.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.