Explicación del “Río Atmosférico”, el fenómeno que podría provocar nevadas en México y lluvias torrenciales

El fenómeno climático de un río atmosférico se mide igual que los huracanes , en categorías de la 1 a la 5, según sea su potencial capacidad de desastre natural. Muchas veces pasan inadvertidos, como una simple lluvia; sin embargo, también pueden ser catastróficos y muy parecidos a un diluvio.

¿Qué son los ríos atmosféricos?

Los ríos en la atmósfera se forman cuando hay grandes cantidades de agua en estado gaseoso, debido a las altas temperaturas y la humedad. Podemos decir que todo el vapor de agua queda condensado en un río gigante en el cielo, atrapado, sin poderse distribuir de forma equitativa por el planeta.

Dicha condensación de vapor puede viajar cientos de kilómetros y mantenerse así, hasta que interactúa con sistemas montañosos o barreras terrestres y cae en forma de lluvias torrenciales. Los ríos atmosféricos son delgados y alargados, por lo que, en caso de caer en un lugar poblado, puede provocar una lluvia que parece interminable y que incluso se puede extender durante días.

¿Por qué los ríos atmosféricos son peligrosos?

Este fenómeno ha ido en aumento en los últimos años gracias a los cambios en las condiciones de humedad en la atmósfera y su interacción con otros fenómenos, provocando que los ríos atmosféricos sean cada vez más intensos y potencialmente peligrosos.

Son capaces de cambiar drásticamente las condiciones climáticas del lugar donde caen, provocando severas inundaciones y afectaciones a la población, además de que en algunos casos también pueden provocar la caída de nieve en zonas donde normalmente no ocurre.

Un río atmosférico de categoría 5 puede parecer un diluvio, por las lluvias intensas y prolongadas que son capaces de alargarse por días, poniendo en alerta a la población por un riesgo potencialmente catastrófico.

