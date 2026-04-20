El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua pronostica efectos del frente frío 45; habrá lluvias y calor extremo para el clima de hoy 20 de abril.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua pronostica efectos del frente frío 45; habrá lluvias y calor extremo para el clima de hoy 20 de abril. | Getty Images

¿Pensaste que las lluvias ya se habían terminado? El calor extremo que se ha sentido en la mayor parte de México es solo el comienzo y no, tampoco se detendrán los chubascos.

Los pronósticos del clima para hoy lunes 20 de abril son: calor infernal, así como lluvias por la entrada del frente frío número 45, así que todavía no puedes dejar el paraguas en casa.

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¿En dónde lloverá hoy lunes?

Las lluvias se registrarán en los siguientes estados:

Veracruz

Oaxaca

Chiapas

Tabasco

Tamaulipas

Campeche

Quintana Roo

Yucatán

Michoacán

Guanajuato

Estado de México

Jalisco

Guerrero

Morelos

Ciudad de México

Querétaro

Puebla

Colima

Tlaxcala

Hidalgo

San Luis Potosí

Aguascalientes

Zacatecas

Nuevo León

Coahuila

Chihuahua

Calor extremo: ¿En dónde habrá altas temperaturas?

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) la ola de calor tendrá un impacto considerable, ya que las temperaturas máximas serán de hasta 45°Celsius y se sentirán en:

Sinaloa

Durango

Nayarit

Guerrero

Chiapas

¿Cómo será el clima en la CDMX y el Edomex?

Por la mañana, en el Valle de México habrá un ambiente fresco,con bancos de niebla en zonas altas del Estado de México (Edomex), pero durante la tarde, se pronostica mucho calor.

Se pronostican lluvias muy fuertes en el Edomex (oeste, centro y suroeste) y puntuales fuertes en Ciudad de México, con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

La temperatura mínima en la Ciudad de México (CDMX) será de 11 a 13 °C y la máxima de 24 a 26 °C. Para Toluca, se prevé temperatura mínima de 10 a 12 °C y máxima de 19 a 21 °C.