Choques en Circuito y Río Churubusco, sumados a cierres en la México-Puebla y Cuernavaca hoy

Choques en Circuito y Río Churubusco, sumados a cierres en la México-Puebla y Cuernavaca hoy | Julio César Graw | adn Noticias

Este lunes 20 de abril de 2026 inició con múltiples afectaciones viales tanto en la Ciudad de México (CDMX) como en distintas carreteras del país, debido a accidentes, obras y un incendio que movilizó a cuerpos de emergencia en varias alcaldías.

De acuerdo con reportes de servicios de emergencia y autoridades viales, los incidentes han generado cierres parciales, reducción de carriles y tránsito lento en puntos clave de la capital y en importantes autopistas que conectan con el centro y sur del país.

🚨 Servicios de emergencia atienden accidente vial sobre Río Churubusco y Calle 5, colonia Agrícola Pantitlán, @IztacalcoAl.



Alternativa vial: 🔀 Talleres gráficos.



📲#911CDMX #OjosDeLaCiudad #C5CorazónDeLaCDMX — C5 CDMX (@C5_CDMX) April 20, 2026

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Accidentes en CDMX hoy lunes

Desde las primeras horas del día se registraron percances en distintas zonas de la capital:

06:31 horas: servicios de emergencia atienden accidente vial sobre Río Churubusco y Calle 5 , colonia Agrícola Pantitlán, alcaldía Iztacalco

, colonia Agrícola Pantitlán, alcaldía Iztacalco 05:35 horas: accidentes en Circuito Interior a la altura de Calzada de Guadalupe , col. Valle Gómez, GAM, servicios de emergencia acuden al lugar.

, col. Valle Gómez, GAM, servicios de emergencia acuden al lugar. 03:50 horas: servicios de emergencia laborando por incendio en la colonia Santa María del Monte, alcaldía Iztapalapa

Obras en CDMX hoy 20 de abril 2026

A las complicaciones por accidentes se suman trabajos viales que modifican la circulación en distintos puntos:

Río Tacubaya hacia el Sur , en sentido opuesto se habilita reversible; se encuentra cerrada la vialidad sobre Calzada Minas de Arena de Sur 122 hasta Av. de las Torres, tránsito local entre 4ta cerrada de Acueducto y Av. de las Torres; sobre Av. de las Torres se implementa reversible de Av. Río Tacubaya hasta Calle 2.

, en sentido opuesto se habilita reversible; se encuentra cerrada la vialidad sobre Calzada Minas de Arena de Sur 122 hasta Av. de las Torres, tránsito local entre 4ta cerrada de Acueducto y Av. de las Torres; sobre Av. de las Torres se implementa reversible de Av. Río Tacubaya hasta Calle 2. Eje 5 Sur se habilita en modo reversible de Gabriel Mancera hasta Canal de Río Churubusco, de lunes a viernes de 18:00 a 21:00 horas, el carril confinado correrá de manera habitual (sentido Poniente) solo para el transporte público, con el objetivo de agilizar la vialidad.

Accidentes en carreteras de México hoy 20 de abril 2026

A nivel nacional, también se reportan afectaciones en diversas carreteras:

Cierre parcial de circulación en la autopista México-Puebla , km 96, dirección Puebla. Continúa reducción de carriles por atención de accidente (persona atropellada).

, km 96, dirección Puebla. Continúa reducción de carriles por atención de accidente (persona atropellada). Cierre parcial de circulación en la carretera Cuacnopalan-Oaxaca , en Puebla, por accidente vial

, en Puebla, por accidente vial Cierre parcial de la circulación en la carretera México-Cuernavaca, a inmediaciones en municipio de Cuernavaca, con dirección a Cuernavaca por accidente vial

Las autoridades recomiendan a los automovilistas anticipar sus traslados, considerar rutas alternas y mantenerse informados a través de canales oficiales para evitar contratiempos durante este inicio de semana.

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