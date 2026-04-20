Este lunes 20 de abril de 2026 inició con múltiples afectaciones viales tanto en la Ciudad de México (CDMX) como en distintas carreteras del país, debido a accidentes, obras y un incendio que movilizó a cuerpos de emergencia en varias alcaldías.
De acuerdo con reportes de servicios de emergencia y autoridades viales, los incidentes han generado cierres parciales, reducción de carriles y tránsito lento en puntos clave de la capital y en importantes autopistas que conectan con el centro y sur del país.
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Accidentes en CDMX hoy lunes
Desde las primeras horas del día se registraron percances en distintas zonas de la capital:
- 06:31 horas: servicios de emergencia atienden accidente vial sobre Río Churubusco y Calle 5, colonia Agrícola Pantitlán, alcaldía Iztacalco
- 05:35 horas: accidentes en Circuito Interior a la altura de Calzada de Guadalupe, col. Valle Gómez, GAM, servicios de emergencia acuden al lugar.
- 03:50 horas: servicios de emergencia laborando por incendio en la colonia Santa María del Monte, alcaldía Iztapalapa
Obras en CDMX hoy 20 de abril 2026
A las complicaciones por accidentes se suman trabajos viales que modifican la circulación en distintos puntos:
- Río Tacubaya hacia el Sur, en sentido opuesto se habilita reversible; se encuentra cerrada la vialidad sobre Calzada Minas de Arena de Sur 122 hasta Av. de las Torres, tránsito local entre 4ta cerrada de Acueducto y Av. de las Torres; sobre Av. de las Torres se implementa reversible de Av. Río Tacubaya hasta Calle 2.
- Eje 5 Sur se habilita en modo reversible de Gabriel Mancera hasta Canal de Río Churubusco, de lunes a viernes de 18:00 a 21:00 horas, el carril confinado correrá de manera habitual (sentido Poniente) solo para el transporte público, con el objetivo de agilizar la vialidad.
Accidentes en carreteras de México hoy 20 de abril 2026
A nivel nacional, también se reportan afectaciones en diversas carreteras:
- Cierre parcial de circulación en la autopista México-Puebla, km 96, dirección Puebla. Continúa reducción de carriles por atención de accidente (persona atropellada).
- Cierre parcial de circulación en la carretera Cuacnopalan-Oaxaca, en Puebla, por accidente vial
- Cierre parcial de la circulación en la carretera México-Cuernavaca, a inmediaciones en municipio de Cuernavaca, con dirección a Cuernavaca por accidente vial
Las autoridades recomiendan a los automovilistas anticipar sus traslados, considerar rutas alternas y mantenerse informados a través de canales oficiales para evitar contratiempos durante este inicio de semana.
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