Sismo sacude a Japón hoy 20 de abril; activan alerta de Tsunami

Un sismo de gran magnitud sacudió el noreste de Japón la mañana de este lunes 20 de abril, provocando la activación inmediata de protocolos de emergencia y una alerta de tsunami en varias zonas costeras del país.

El movimiento telúrico, de magnitud 7.4, generó preocupación entre la población y las autoridades debido a su intensidad y cercanía con la superficie.

🇯🇵 Earthquakes have struck Hokkaido, Aomori, and Iwate in Japan, with a tsunami warning currently in effect.



Fishing vessels are evacuating offshore.



A 7.4 magnitude quake occurred offshore at a depth of 10 km, with a tsunami warning of 3m for Iwate and Hokkaido. pic.twitter.com/NWdExi4sz1 — Visegrád 24 (@visegrad24) April 20, 2026

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Terremoto en Japón hoy

De acuerdo con la Agencia Meteorológica de Japón (JMA), el sismo ocurrió a las 4:53 horas (tiempo local de Tokio) en aguas del océano Pacífico, frente a la costa norte de la prefectura de Iwate; sin embargo, mantuvo la magnitud en 7.7, aunque luego se ajustó a 7.4.

La sacudida fue lo suficientemente fuerte como para sentirse en edificios de gran altura en Tokio, ubicada a varios cientos de kilómetros del epicentro.

alerta tsunami japón La Agencia Meteorológica de Japón activó la alerta de Tsunami tras sismo (Agencia Meteorológica de Japón)

Tras el sismo, el gobierno japonés desplegó un equipo especial de gestión de crisis para coordinar la respuesta ante posibles daños. La alerta de tsunami contempla olas de hasta tres metros en algunas zonas costeras, por lo que se ordenó la evacuación preventiva en comunidades cercanas al litoral.

Imágenes difundidas en medios locales muestran a embarcaciones pesqueras alejándose mar adentro, una práctica habitual en Japón para evitar daños por el impacto de las olas en puertos. Asimismo, autoridades pidieron a la población mantenerse alejada de la costa y seguir las indicaciones oficiales.

Zonas afectadas tras sismo en Japón

Las regiones más afectadas incluyen Iwate, Hokkaidō y Aomori, donde se activaron alertas preventivas ante el riesgo de tsunami.

En el puerto de Kuji, en Iwate, se registró una ola de aproximadamente 80 centímetros, mientras que en el puerto de Miyako el nivel alcanzó los 40 centímetros.

Autoridades locales advirtieron que el nivel del mar podría seguir aumentando en las próximas horas.

¿Hay peligro de Tsunami en México?

Hasta el momento, la Secretaría de Marina no ha activado la alerta de tsunami en la costas mexicanas, principalmente en el Pacífico; sin embargo, sí mantiene observación tras el sismo de esta mañana.

Tsunami Japón Secretaría de Marina en México mantiene vigiladas las costas del Pacífico tras el sismo en Japón (Secretaría de Marina)

¿Por qué Japón registra tantos terremotos?

Japón es considerado uno de los países con mayor actividad sísmica en el mundo. Su ubicación en el llamado Anillo de Fuego del Pacífico lo coloca sobre la convergencia de cuatro placas tectónicas, lo que genera constantes movimientos telúricos.

El archipiélago, con una población aproximada de 125 millones de habitantes, experimenta alrededor de mil 500 sismos al año y concentra cerca del 18% de la actividad sísmica global.

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