Ola de frío extremo y tormenta invernal paraliza Nueva York, declaran estado de emergencia

La primera gran tormenta de la temporada invernal paralizó varios estados de Estados Unidos, sobre todo Nueva York , donde cientos de vuelos fueron cancelados y se registraron cortes en el transporte y la energía eléctrica.

De acuerdo con FlightAware, los vuelos retrasados suman casi 5 mil, mientras que los cancelados 800. En Central Park y los aeropuertos de JFK y La Guardia, cayeron 10 centímetros de nieve. Las bajas temperaturas, que no superan los cero grados, terminan por afectar a las personas, muchas de ellas que querían viajar con sus familias por Año Nuevo.

Nueva York declara estado de emergencia por la tormenta invernal

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, declaró estado de emergencia por la llegada de la tormenta Devin y aseguró que los neoyorquinos son "mi máxima prioridad". Por otra parte, el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, informó que el fenómeno provocará condiciones realmente peligrosas debido a la poca visibilidad y caída de nieve.

Las autoridades recomiendan lo siguiente:

Tomar precauciones a la ola de frío extremo que acompaña la tormenta

Evitar salir de casa

Pistas cubiertas de nieve

Aunque sin bien no había caído tanta cantidad de nieve desde enero de 2022, algunos habitantes y trabajadores de Nueva York ya se habían preparado, esparciendo sal en las calles, comprando palas y hasta máquinas quitanieves.

En el aeropuerto LaGuardia, las pistas de aterrizaje están cubiertas de nieve, por lo que los miles de viajeros, varios de ellos pacientes porque sabían que esto iba a pasar, esperan a que los fuertes vientos pasen para que su vuelo salga. Se espera que en los próximos días, la tormenta disminuya su potencia y queden libres las carreteras para Año Nuevo .

