Día de los Reyes Magos 2026; app muestra ruta mágica EN TIEMPO REAL de Melchor, Gaspar y Baltasar

Cada 6 de enero, millones de familias en México celebran el Día de Reyes , una de las tradiciones más arraigadas en el país. La fecha conmemora la llegada de Melchor, Gaspar y Baltasar a Belén para entregar regalos al Niño Dios, de acuerdo con la tradición cristiana.

Con el paso de los años, esta celebración ha trascendido el ámbito religioso y se ha convertido en uno de los momentos más esperados por niñas y niños, quienes reciben juguetes durante la madrugada.

¿Cuándo llegan los Reyes Magos a México?

Los Reyes Magos llegan durante la madrugada del 6 de enero. Tradicionalmente, los regalos aparecen mientras las y los niños duermen, luego de que dejan sus cartas y, en algunos hogares, agua o alimentos para los camellos.

Por ello, la noche del 5 de enero es clave: es cuando la expectativa crece y las familias se preparan para el momento más esperado.

Un recorrido que ahora también es digital

En los últimos años, la tradición se ha adaptado a la era tecnológica. Actualmente existe una plataforma digital llamada Dónde están los Reyes Magos, que permite seguir en tiempo real el trayecto de Melchor, Gaspar y Baltasar alrededor del mundo.

Dando click aquí podrás ver en tiempo real dónde van los Reyes y cuánto tardan en llegar a México.

El mapa se activa desde el 5 de enero y muestra la ubicación de los Reyes conforme avanzan en su recorrido global entregando regalos. Antes de esa fecha, la plataforma presenta una cuenta regresiva que indica cuántas noches faltan para su llegada, lo que incrementa la emoción entre los más pequeños.

Niños y niñas dejan su carta a los Reyes Magos en el Palacio Postal

¿Cómo funciona el mapa interactivo?

Para utilizar el mapa, es recomendable que madres y padres acompañen a las y los niños durante el acceso. El sitio solicita permiso para conocer la ubicación del usuario —solo mientras se usa la plataforma— con el fin de mostrar el trayecto de los Reyes hasta cada región.

Además del recorrido en tiempo real, el mapa muestra los puntos de origen tradicionales de cada Rey Mago, lo que permite dimensionar la distancia que recorren antes de llegar a México.

Una tradición que perdura

Aunque los Reyes Magos tienen su origen en el relato bíblico, su celebración se mantiene viva gracias a la convivencia familiar, la ilusión infantil y, ahora, la tecnología.

Cada 6 de enero, la tradición se renueva y confirma su lugar como una de las fechas más significativas para la niñez mexicana.

