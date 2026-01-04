Profeco lanza consejos clave para que los Reyes Magos encuentren el regalo ideal al mejor precio

La llegada del 6 de enero no solo implica ilusión para niñas y niños, también representa uno de los periodos de mayor consumo del año por el Día de Reyes .

Ante este escenario, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) emitió una guía práctica para que las compras de juguetes se realicen de manera informada, segura y sin afectar el bolsillo de las familias.

El juguete ideal no siempre es el más caro

Profeco subraya que el mejor regalo no es necesariamente el de mayor precio o el más popular del momento. Al momento de elegir, recomienda tomar en cuenta las habilidades, intereses y nivel de desarrollo del niño o la niña, más allá de la edad sugerida por el fabricante.

Los juguetes que impulsan la creatividad, la imaginación y la convivencia suelen aportar mayores beneficios en el aprendizaje y el desarrollo emocional.

En este sentido, los juegos didácticos como rompecabezas, cubos o juguetes de destreza son considerados opciones positivas, mientras que se aconseja evitar artículos que fomenten la agresión o simulen armas de fuego, ya que pueden representar un riesgo y normalizar conductas violentas.

Comparar precios antes de comprar

Para evitar compras impulsivas y gastos innecesarios, la Profeco recomienda anticipar la adquisición de los regalos. Esto permite revisar la calidad de los productos y comparar precios en distintos establecimientos.

Como apoyo, la dependencia pone a disposición la plataforma Quién es Quién en los Precios , donde se pueden consultar costos de juguetes armables, educativos, videojuegos y artículos de temporada.

La herramienta también permite filtrar por entidad, alcaldía o municipio, lo que facilita localizar opciones cercanas y detectar diferencias de precio entre tiendas físicas y en línea.

Revisa etiquetas, garantías y funcionamiento

Al realizar la compra, es importante verificar que el empaque indique que el juguete está elaborado con materiales no tóxicos, que no tenga piezas pequeñas desprendibles y que su pintura sea segura.

Profeco también recomienda solicitar la garantía y sellarla en el establecimiento, además de conservar el ticket y la envoltura, ya que pueden ser necesarios en caso de cambio o devolución.

Si el juguete cuenta con funciones electrónicas o mecánicas, se aconseja pedir al vendedor que lo pruebe antes de pagar.

Compras en línea y canales de denuncia

Para compras por internet, la dependencia sugiere verificar que el sitio sea seguro, cuente con protocolo https y tenga datos claros del proveedor, así como políticas de pago, envío y reclamación.

En caso de irregularidades, Profeco recuerda que las personas consumidoras pueden presentar quejas a través del Teléfono del Consumidor y los canales oficiales de la institución.

Con estas recomendaciones, la procuraduría busca que el Día de Reyes transcurra sin contratiempos y con regalos que realmente cumplan su propósito: divertir y cuidar a las infancias.

