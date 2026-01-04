inklusion.png Sitio accesible
adn bueno
Breaking News

Papa León XIV pide justicia, paz y respeto a Venezuela tras la captura de Maduro

Profeco lanza consejos clave para que los Reyes Magos encuentren el regalo ideal al mejor precio

Desde evitar juguetes violentos hasta usar comparadores de precios; conoce la estrategia que Profeco sugiere seguir para este Día de Reyes.

juguetes
Las recomendaciones de Profeco para que los Reyes Magos realicen compras seguras y útiles|Ximena Ochoa | adn Noticias
Notas,
México

Escrito por:  Ximena Ochoa

La llegada del 6 de enero no solo implica ilusión para niñas y niños, también representa uno de los periodos de mayor consumo del año por el Día de Reyes .

Ante este escenario, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) emitió una guía práctica para que las compras de juguetes se realicen de manera informada, segura y sin afectar el bolsillo de las familias.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

El juguete ideal no siempre es el más caro

Profeco subraya que el mejor regalo no es necesariamente el de mayor precio o el más popular del momento. Al momento de elegir, recomienda tomar en cuenta las habilidades, intereses y nivel de desarrollo del niño o la niña, más allá de la edad sugerida por el fabricante.

Los juguetes que impulsan la creatividad, la imaginación y la convivencia suelen aportar mayores beneficios en el aprendizaje y el desarrollo emocional.

En este sentido, los juegos didácticos como rompecabezas, cubos o juguetes de destreza son considerados opciones positivas, mientras que se aconseja evitar artículos que fomenten la agresión o simulen armas de fuego, ya que pueden representar un riesgo y normalizar conductas violentas.

Comparar precios antes de comprar

Para evitar compras impulsivas y gastos innecesarios, la Profeco recomienda anticipar la adquisición de los regalos. Esto permite revisar la calidad de los productos y comparar precios en distintos establecimientos.

Como apoyo, la dependencia pone a disposición la plataforma Quién es Quién en los Precios , donde se pueden consultar costos de juguetes armables, educativos, videojuegos y artículos de temporada.

La herramienta también permite filtrar por entidad, alcaldía o municipio, lo que facilita localizar opciones cercanas y detectar diferencias de precio entre tiendas físicas y en línea.

Revisa etiquetas, garantías y funcionamiento

Al realizar la compra, es importante verificar que el empaque indique que el juguete está elaborado con materiales no tóxicos, que no tenga piezas pequeñas desprendibles y que su pintura sea segura.

Profeco también recomienda solicitar la garantía y sellarla en el establecimiento, además de conservar el ticket y la envoltura, ya que pueden ser necesarios en caso de cambio o devolución.

Si el juguete cuenta con funciones electrónicas o mecánicas, se aconseja pedir al vendedor que lo pruebe antes de pagar.

Policías de la CDMX se disfrazan de superhéroes este Día de Reyes

Compras en línea y canales de denuncia

Para compras por internet, la dependencia sugiere verificar que el sitio sea seguro, cuente con protocolo https y tenga datos claros del proveedor, así como políticas de pago, envío y reclamación.

En caso de irregularidades, Profeco recuerda que las personas consumidoras pueden presentar quejas a través del Teléfono del Consumidor y los canales oficiales de la institución.

Con estas recomendaciones, la procuraduría busca que el Día de Reyes transcurra sin contratiempos y con regalos que realmente cumplan su propósito: divertir y cuidar a las infancias.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Tags relacionados
Profeco

LO MÁS VISTO