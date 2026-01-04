Liverpool le echa una mano a los Reyes Magos; remata al 50% cámara infantil con impresión térmica y batería de 10 horas

A pocos días del Día de Reyes, Liverpool lanzó una de las ofertas más llamativas de su Gran Barata: una cámara instantánea digital para niños de la marca Shimy , que pasó de mil 299 pesos a 576 pesos, con envío gratis a todo el país.

Se trata de un descuento superior al 50%, lo que la coloca como una opción accesible y funcional para quienes buscan un regalo que combine entretenimiento y aprendizaje.

Un regalo que impulsa la creatividad infantil

Más allá de ser un juguete, esta mini cámara está pensada para estimular la creatividad de niñas y niños. Permite tomar fotografías e imprimirlas al instante mediante papel térmico, una experiencia que resulta atractiva para los pequeños al ver sus imágenes en segundos.

Este tipo de dispositivos fomenta la observación, la curiosidad y la expresión visual desde edades tempranas, algo que especialistas en desarrollo infantil suelen recomendar como complemento lúdico.

Características de la cámara Shimy: fotos, video y juegos en un solo dispositivo

La cámara Shimy cuenta con una pantalla IPS de 2.4 pulgadas, resolución de imagen de hasta 48 megapíxeles y grabación de video en 720P y 1080P, con clips de hasta seis minutos usando una micro SD (no incluida).

Además, integra cinco juegos y 20 marcos para fotos, lo que amplía las posibilidades de uso más allá de la fotografía.

Otro punto a favor es su aplicación “Fun Print”, compatible con iOS y Android, que permite editar imágenes con filtros y stickers desde el celular, así como imprimirlas vía Bluetooth. Esto convierte el regalo en una experiencia compartida entre adultos y niños.

Diseño atractivo y batería de larga duración

El diseño también juega un papel clave: tiene forma de gatito con orejas LED que cambian de color, un detalle visual que suele ser decisivo al elegir regalos para menores. Su tamaño compacto (11 x 10.5 x 5.5 cm) y peso ligero facilitan que los niños la transporten sin problema.

En cuanto a la batería, ofrece hasta 10 horas de uso continuo para fotos e impresión y alrededor de 4.5 horas para video, con un tiempo de carga aproximado de dos horas mediante cable USB-C.

Impresión instantánea y garantía en México

Cada rollo de papel térmico imprime hasta 70 fotos y el paquete incluye tres rollos, suficientes para las primeras sesiones. Liverpool y la marca Shimy destacan que el producto cuenta con 100 días de garantía, servicio posventa en México y facturación conforme a la ley.

Con su precio rebajado y sus múltiples funciones, esta cámara se posiciona como uno de los regalos más completos y económicos de la Gran Barata de Liverpool, ideal para sorprender a los Reyes Magos y dejar huella este 6 de enero.

