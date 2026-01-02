Sismo de 6.5 en San Marcos, Guerrero: CDMX, Edomex y lista de estados donde se sintió el temblor

La mañana de este jueves 2 de enero, un sismo de magnitud 6.5 activó la alerta sísmica en la Ciudad de México y fue perceptible en diversas regiones del país.

El movimiento ocurrió a las 07:58 horas, con epicentro a 15 kilómetros al sureste de San Marcos, Guerrero, según el Servicio Sismológico Nacional (SSN).

La intensidad y la forma en que se percibió el temblor variaron de acuerdo con la distancia al epicentro y al tipo de ondas sísmicas que se propagaron.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Estados donde se sintió el sismo

El movimiento telúrico fue perceptible en gran parte del territorio nacional. De manera preliminar, autoridades y reportes oficiales confirmaron percepción en los siguientes estados:



Guerrero (zona del epicentro)

(zona del epicentro) Michoacán

Ciudad de México

Estado de México

Veracruz

Jalisco

Tabasco

Oaxaca

En Veracruz, la percepción se registró en regiones como Alvarado, Xalapa, Córdoba, Orizaba, Los Tuxtlas y Coatzacoalcos, sin reporte de daños.

En el Estado de México y la capital del país se presentaron cortes intermitentes de energía eléctrica en algunas colonias y municipios.

SISMO Magnitud 6.5 Loc 4 km al SUROESTE de SAN MARCOS, GRO 02/01/26 07:58:15 Lat 16.77 Lon -99.41 Pf 5 km pic.twitter.com/5k8kOCDuZC — Sismológico Nacional (@SSNMexico) January 2, 2026

¿Qué tipo de sismo se registró?

Hasta el momento, no se sabe qué tipo de sismo se presentó este viernes; sin embargo, de acuerdo con especialistas, la diferencia entre e l movimiento oscilatorio y trepidatorio son:



El oscilatorio se caracteriza por un balanceo lateral del suelo , que suele sentirse de manera más prolongada en zonas lejanas al epicentro, como la Ciudad de México. Este tipo de movimiento provoca que edificios altos se mezan durante varios segundos.

, que suele sentirse de manera más prolongada en zonas lejanas al epicentro, como la Ciudad de México. Este tipo de movimiento provoca que edificios altos se mezan durante varios segundos. En contraste, el movimiento trepidatorio genera sacudidas verticales y repentinas, más intensas en regiones cercanas al epicentro. Por esta razón, en estados como Guerrero y Michoacán el temblor fue percibido como un jalón fuerte y brusco.

La combinación de ambos movimientos explica los distintos reportes ciudadanos sobre la forma en que se sintió el sismo en cada entidad.

El subsuelo de México, los sismos y los microsismos

Activación de protocolos y saldo preliminar

Tras el sismo, autoridades federales, estatales y municipales activaron de inmediato los protocolos de Protección Civil.

En la Ciudad de México se realizaron sobrevuelos de supervisión y recorridos en las 16 alcaldías, sin que hasta el momento se reporten afectaciones graves. La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que se iniciaron revisiones preventivas en su infraestructura.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.