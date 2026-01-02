Sismo de 6.5 con epicentro en Guerrero se percibe en CDMX y otras entidades de México

Durante la mañana de hoy se registró un sismo, lo cual activó la alerta sísmica en varios puntos de la Ciudad de México (CDMX), así como en otras entidades del país.

De manera preliminar se dijo que fue de 6.5 de magnitud al suroeste de San Marcos, Guerrero; de acuerdo al Gobierno Federal, el gobierno local no reporta daños.

Primeros reportes emitidos a través de las diferentes plataformas de las redes sociales señalan que derivado del fuerte movimiento telúrico, el temblor se percibió en diversas zonas.

Asimismo, se informó que la torre de control del Aeropuerto Internacional de Acapulco quedó dañada luego del temblor; se desconoce si hay retrasos en los vuelos.

SISMO Magnitud 6.5 Loc 4 km al SUROESTE de SAN MARCOS, GRO 02/01/26 07:58:15 Lat 16.77 Lon -99.41 Pf 5 km pic.twitter.com/5k8kOCDuZC — Sismológico Nacional (@SSNMexico) January 2, 2026

Réplicas del sismo

Se registró una réplica de 4.2 de magnitud en el suroeste de San Marcos, Guerrero, tan solo unos minutos después del sismo.

En CDMX se activa la alerta sísmica

En punto de las 08:00 horas, se activó la alerta sísmica y comenzaron los protocolos para supervisar la capital; helicópteros cóndor sobrevuelan la capital.

En el Metro de la CDMX se implementó marcha lenta mientras siguen revisando las vías de todas las líneas.

No hubo afectaciones en ninguna de las alcaldías; no obstante, el sismo de esta mañana provocó la caída de dos plafones al interior del Hospital La Raza, se reporta que no hay personas lesionadas.

Los artículos que debes tener en tu mochila de emergencia en caso de sismo en México

¿Qué hacer en caso de un sismo en CDMX?

Varios estados de la República Mexicana son susceptibles a sufrir por los sismos que se pueden generar en un año en el país, por lo cual las autoridades de Protección Civil recomiendan tener en mente los siguientes puntos para evitar mayores accidentes:

Alejarse de ventanas, objetos que puedan caer y muros inestables

Buscar refugio debajo de cualquier estructura estable o junto a una columna para formar el famoso “triángulo de la vida”

Evita pararte cerca de postes, cables de luz, árboles o edificios que puedan colapsar

Evitar el uso de elevadores

Intentar mantener la calma y evitar correr, gritar y empujar

Ayudar a personas vulnerables

Números de emergencia en caso de afectaciones por sismo en México

Más allá de las recomendaciones antes enlistadas es importante señalar que las autoridades de nuestro país han informado que para emitir algún reporte por daños en caso de sismo, la ciudadanía se puede comunicar al 911 para la solicitud de elementos de emergencia.

Otro punto importante a tomar en consideración, es que la ciudadanía debe contar con números de emergencia personales para apoyar a la emergencia en caso de desastres naturales.

Estados de México en donde se activa la alerta sísmica

Vale la pena mencionar que en México se activa la alerta sísmica en los siguientes estados y municipios:

Ciudad de México

Estado de México

Puebla

Acapulco

Morelia

Oaxaca

Colima

Chilpancingo

