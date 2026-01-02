Diferencia entre trepidatorio y oscilatorio; lo que pasó con el sismo de 6.5 en Guerrero que sacudió CDMX hoy 2 de enero

Tras cada sismo surge la misma duda: ¿por qué algunos se sienten como sacudidas fuertes y otros como balanceos largos? La respuesta está en el tipo de ondas sísmicas, la distancia al epicentro y el suelo de cada región.

Aunque coloquialmente se habla de sismos “trepidatorios” u “oscilatorios”, los expertos aclaran que todos los sismos generan ambos movimientos. Lo que cambia es cuál predomina en cada lugar.

SISMO Magnitud 6.5 Loc 4 km al SUROESTE de SAN MARCOS, GRO 02/01/26 07:58:15 Lat 16.77 Lon -99.41 Pf 5 km pic.twitter.com/CjU4Mrq9cR — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) January 2, 2026

Diferencia entre sismo trepidatorio y oscilatorio

El movimiento trepidatorio se percibe como vibraciones verticales, bruscas y cortas, similares a golpes de abajo hacia arriba.

El movimiento oscilatorio es un balanceo horizontal, más largo y suave, que mueve edificios de lado a lado, especialmente en zonas con suelo blando.

¿Por qué no todos los sismos se sienten igual?

Cerca del epicentro predominan las ondas verticales, lo que hace que el sismo se sienta más fuerte y abrupto. Por eso en zonas cercanas el sismo se percibe más trepidatorio, mientras que en ciudades lejanas cambia su forma de sentirse.

Lejos del epicentro, las ondas horizontales se amplifican, sobre todo en antiguos lechos lacustres como el de la Ciudad de México (CDMX).

Diferencia entre sismo, temblor y terremoto

“Sismo” es el término científico para cualquier liberación de energía en la corteza terrestre.

“Temblor” se usa para eventos leves y “terremoto” para aquellos con daños graves; no son categorías técnicas, sino descriptivas.

¿Qué pasó hoy en la CDMX?

El sismo de magnitud 6.5 en Guerrero se sintió principalmente oscilatorio, es decir, como un balanceo horizontal suave y prolongado. Esto ocurre porque las ondas llegan atenuadas y el suelo blando de la capital amplifica el movimiento lateral, sobre todo en estructuras altas.

No se reportaron daños graves y la percepción fue principalmente oscilatoria, típica de eventos lejanos.

