Fiscalía del Edomex confirmó que el atacante tenía un perfil psicopático y se hospedó cerca de la zona para planear el crimen que dejó 13 lesionados.

Fiscalía del Edomex confirmó que el atacante tenía un perfil psicopático y se hospedó cerca de la zona para planear el crimen que dejó 13 lesionados. | Diana Gómez | adn Noticias | X

Las autoridades del Estado de México (Edomex) avanzan en la investigación del ataque armado registrado en la Zona Arqueológica de Teotihuacán, que dejó dos personas muertas y 13 lesionadas.

La Fiscalía estatal informó que ya se cuenta con una identificación de Julio César Jasso Ramírez, el presunto responsable.

🔻 José Luis Cervantes Martínez, Fiscal General de Justicia del Estado de México, informó que el agresor presentaba un perfil psicopático con tendencia a copiar situaciones que sucedieron en otros países. Agregó que este acto no fue espontáneo pues el agresor visitó de manera… pic.twitter.com/GCz4aeBCWX — adn Noticias (@adnnoticiasmx) April 21, 2026

Identifican a presunto tirador en Teotihuacán

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, el ataque habría sido perpetrado por un solo individuo identificado como Julio César Jasso Ramírez, quien portaba una identificación oficial mexicana.

Durante la conferencia mañanera de este martes 21 de abril, Cristóbal Castañeda, titular de la Secretaría de Seguridad mexiquense, informó que el agresor fue herido en una pierna por elementos policiales antes de quitarse la vida.

Precisó además que, de las 13 personas lesionadas, siete presentaron impactos por arma de fuego.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, destacó la oportuna intervención de la Guardia Nacional, misma que evitó más personas heridas, ya que un agente accionó su arma contra el agresor, quien después se quitó la vida.

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Perfil del tirador según autoridades del Estado de México

Por su parte, el fiscal general local José Luis Cervantes Martínez señaló que el atacante tenía un perfil psicopático y mostraba una tendencia a replicar hechos violentos ocurridos en otros países.

Añadió que el ataque no fue un acto espontáneo, ya que el sujeto realizó visitas previas a la Zona Arqueológica de Teotihuacán y se hospedó en hoteles cercanos, lo que apunta a una posible planeación del crimen.

Las autoridades también pudieron inspeccionar la mochila del joven y encontraron una identificación del INE, un teléfono y 52 cartuchos útiles.

Lista completa de heridos tras balacera en Teotihuacán

La Coordinación General de Protección Civil del Estado de México detalló que 13 personas resultaron lesionadas, varias de ellas turistas extranjeros:

Gerónimo González Castro, hombre, colombiano, 6 años: impactos de arma de fuego en tibia y peroné derecho; trasladado del Hospital General de Axapusco al Hospital de Especialidades de Ixtapaluca.

Dayana Paola Castro Calderón, mujer, colombiana, 37 años: herida por arma de fuego en rótula izquierda y glúteo derecho; trasladada al Hospital de Especialidades de Ixtapaluca.

Delicia Li de Yong, mujer, canadiense, 29 años: impacto por arma de fuego en región supraescapular derecha; trasladada a Ixtapaluca.

Maikol Michelle Mitrocil, hombre, ruso, 32 años: herida por arma de fuego en fémur; permanece en Hospital General de Axapusco.

Luisa Fernanda Puentes Álzate, mujer, colombiana, 22 años: lesiones musculoesqueléticas; sin traslado.

Francis Arlette Rivero, mujer, brasileña, 55 años: lesiones musculoesqueléticas; sin traslado.

Jaslin Landaverde, mujer, estadounidense, 26 años: lesiones musculoesqueléticas; atendida en hospital privado de Teotihuacán.

Gregoire Magadini, hombre, estadounidense, 38 años: lesiones musculoesqueléticas; atendido en hospital privado de Teotihuacán.

Jalen Aybar, mujer, estadounidense, 27 años: dermoabrasión; atendida en hospital privado.

Leticia Mondea Folsta, mujer, brasileña, 13 años: herida por arma de fuego; se trasladó por sus medios a la Ciudad de México.

Alejandra Graciano, mujer, estadounidense, 34 años: lesión musculoesquelética; sin traslado.

Alex Daniel Marco Witz, hombre, estadounidense, 29 años: herida por arma de fuego en mano izquierda con salida; trasladado al Hospital Ángeles.

Barriet-D Marco Witz, mujer, estadounidense, 61 años: herida por arma de fuego en muslo izquierdo con sangrado transvaginal y posible lesión visceral; trasladada al Hospital Ángeles.

Gabinete de Seguridad da actualización del estado de salud de las víctimas hoy 21 de abril

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó que las personas atendidas en unidades de IMSS-Bienestar se reportan estables y continúan bajo supervisión médica hoy martes 21 de abril.

Las autoridades federales y estatales mantienen vigilancia permanente del estado de salud de los lesionados, además de brindar acompañamiento a las víctimas y sus familias, en tanto continúan las investigaciones para esclarecer este hecho violento en uno de los principales destinos turísticos del país.

Cierre de Teotihuacán hasta nuevo aviso

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) informó que la Zona Arqueológica de Teotihuacán permanecerá cerrada hasta nuevo aviso.

El organismo pidió comprensión al público mientras concluyen las investigaciones.

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