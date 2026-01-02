Tras sismo en CDMX, reportan varias colonias sin luz este 2 de enero

Un sismo magnitud 6.5 con epicentro en Guerrero despertó este viernes 2 de enero a los habitantes de la Ciudad de México (CDMX), pues el movimiento telúrico se pudo sentir en varias de las colonias y alcaldías de manera moderada, esto según con los reportes de las autoridades capitalinas.

Tras ello y luego de varios minutos del sismo, decenas de vecinos de colonias como la Merced Balbuena, Coapa, Prado Churubusco, Tulyehualco y demás, reportaron la falta de suministro de luz.

Colonias de la CDMX que se quedaron sin luz tras sismo este 2 de enero

De acuerdo con los reportes que se han realizado a través de las diferentes plataformas de las redes sociales, las alcaldías que se han visto afectadas por la falta de luz son Xochimilco, Venustiano Carranza, Gustavo A. Madero, Benito Juárez y Coyoacán.

Según las denuncias que se han emitido vía redes sociales, algunas de las colonias que presentan las afectaciones por la falta de luz tras el sismo en CDMX son las siguientes:

Merced Balbuena

Coapa

Prado Churubusco

Tulyehualco

Los Reyes La Paz

Vale la pena mencionar que varios vecinos de las colonias antes mencionadas, reportaron que varios de los transformadores de las calles y avenidas, “explotaron” durante el movimiento telúrico que se percibió en la capital del país.

CFE inicia protocolos de revisión en instalaciones eléctricas

Luego de que se dieran a conocer algunas de las colonias que presentaron cortes de luz tras el sismo en la CDMX, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que se iniciaron con los protocolos correspondientes de revisión en las instalaciones eléctricas afectadas.

