Más de 270 réplicas del sismo de 6.5 en Guerrero; Marina monitorea variación del mar

Luego del sismo de magnitud 6.5 registrado la mañana de este viernes con epicentro en Guerrero, autoridades federales y locales activaron protocolos de prevención y monitoreo tanto en la zona costera del Pacífico como en la Ciudad de México.

Hasta el momento, no se reportan daños mayores ni personas lesionadas en la zona del epícentro; sin embargo, en la capital se informó sobre la muerte de un hombre que cayó de las escaleras al intentar salir de su domicilio.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Posible variación del nivel del mar bajo vigilancia

El Centro de Alerta de Tsunamis de la Secretaría de Marina (SEMAR) informó que, como consecuencia del movimiento telúrico, podrían presentarse variaciones menores en el nivel del mar en la zona cercana al epicentro del sismo.

La dependencia precisó que no existe alerta por tsunami de gran magnitud, aunque el fenómeno se mantiene en observación permanente conforme a los protocolos de seguridad marítima.

Ante este escenario, la SEMAR hizo un llamado a embarcaciones menores, pescadores y población que habita en zonas costeras a mantenerse atentos a los avisos oficiales y extremar precauciones en playas, muelles y áreas de navegación cercanas a la costa. Cualquier cambio significativo en el comportamiento del mar será comunicado de inmediato por las autoridades.

🚨⚠️ De acuerdo con el boletín del Centro de Alerta de #Tsunamis de @SEMAR_mx tras el #Sismo de 6.5 en #Guerrero, se podrían producir variaciones menores en el nivel del mar en la zona de generacion del sismo. Se continuara con el monitoreo.



👉 Se invita a embarcaciones menores… pic.twitter.com/Gb9KzoW2N7 — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) January 2, 2026

Más de 150 réplicas tras el sismo en Guerrero

En el mismo contexto, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México detalló que hasta las 9:04 horas se han registrado 273 réplicas, ninguna con la intensidad necesaria para activar nuevamente la alerta sísmica.

Las autoridades explicaron que este comportamiento es habitual tras un sismo de esta magnitud y forma parte del proceso de liberación de energía de la falla.

Protocolos activos en la capital

En la Ciudad de México , tras la activación de la alerta sísmica durante el sismo principal, los cuerpos de emergencia mantienen recorridos preventivos para detectar posibles afectaciones en inmuebles, infraestructura y servicios urbanos. Protección Civil capitalina señaló que, hasta el último reporte, no se han registrado incidentes de consideración,

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a conservar la calma, evitar la difusión de rumores y mantenerse informada únicamente a través de canales oficiales.

Asimismo, recomendaron revisar planes familiares de protección civil y ubicar rutas de evacuación y zonas de seguridad, ante la posibilidad de nuevas réplicas en las próximas horas.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.