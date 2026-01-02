Caída de semáforos en la Narvarte y explosión en el Centro tras sismo de 6.5 en Guerrero; reportan un fallecido en CDMX

La mañana de este viernes 2 de enero de 2026, un sismo de magnitud 6.5 con epicentro cerca de San Marcos, Guerrero, sacudió gran parte del centro y sur de México, incluyendo la Ciudad de México (CDMX).

El movimiento telúrico ocurrió a las 07:58 horas, fue sentido con intensidad por cientos de miles de habitantes y activó tanto la alerta sísmica como protocolos de revisión en distintos puntos del país.

SISMO Magnitud 6.5 Loc 4 km al SUROESTE de SAN MARCOS, GRO 02/01/26 07:58:15 Lat 16.77 Lon -99.41 Pf 5 km pic.twitter.com/5k8kOCDuZC — Sismológico Nacional (@SSNMexico) January 2, 2026

En CDMX sí se reportó un fallecido, tras sufrir un accidente en las escaleras durante el movimiento en la colonia Álamos, en el cruce de Obrero Mundial y Calzada de Tlalpan. Al lugar acudieron elementos de seguridad y confirmaron el deceso.

*Cadaver por Caida*

Obrero Mundial y Aragón Col. Alamos, BJ, refiere usuaria que su esposo cae de unas escaleras durante el sismo, acude la unidad MX- 443 y la Unidad Médica 695 de CRUM valora a masculino de 67 años *Dx. Ausencia de signos vitales*, Origen 911. — Gpo.Siade.Ac.oficial (@Gposiadeoficial) January 2, 2026

Daños materiales en infraestructura pública y privada

Tras el sismo, las autoridades comenzaron a recibir reportes de afectaciones en distintos puntos de CDMX:



En la alcaldía Cuauhtémoc, una explosión ocurrió en una subestación eléctrica ubicada en la calle Artículo 123 número 90. Según versiones preliminares, la detonación estaría asociada al movimiento telúrico. Elementos de la Comisión Federal de Electricidad

Un semáforo cayó en el cruce de Enrique Rébsamen y Morena, en la colonia Narvarte, complicando la circulación vehicular durante las primeras horas del día.

En la alcaldía Benito Juárez, un poste y un árbol colapsaron tras el temblor.

En el Hospital La Raza, ubicado en el norte de la ciudad, dos plafones se desprendieron en áreas internas, aunque las autoridades hospitalarias confirmaron que no hubo heridos entre pacientes ni personal médico afectado

Huéspedes del hotel Holiday Inn Express, vecino al complejo Reforma 222, reportaron daños menores en instalaciones tras el movimiento.

Fuga de gas en la colonia Lic. Carlos Zapata en Iztacalco

Cayó la mampostería del edificio Veracruz, en la Unidad Habitacional Tlatelolco; no hay heridos

Suspenden momentáneamente el servicio del aerotrén del AICM debido a los protocolos de seguridad y las revisiones a la estructura luego del sismo de esta mañana

Estas afectaciones se suman a las revisiones que las Unidades de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil realizan en las 16 alcaldías para descartar daños adicionales en edificios, escuelas y servicios públicos.

Alerta y percepción en la capital

La alerta sísmica sonó en múltiples alcaldías de la Ciudad de México y permitió que miles de personas evacuaran oficinas, escuelas y viviendas durante los primeros segundos del temblor.

Usuarios en redes sociales reportaron que el movimiento fue perceptible en la mayoría de las zonas urbanas, lo que provocó reacciones de alerta entre habitantes y trabajadores.

Autoridades capitalinas activaron de inmediato los protocolos de Protección Civil para la verificación de daños estructurales, tanto en edificaciones públicas como privadas.

CDMX sigue en marcha con protocolos de Protección Civil

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada , ordenó la activación de recorridos y supervisiones en puntos críticos de la capital para garantizar la seguridad de la población, mientras que instancias federales mantienen comunicación con autoridades estatales para el reporte actualizado de daños.

Las autoridades llaman a la ciudadanía a mantener la calma y estar atentos a réplicas o instrucciones oficiales.

