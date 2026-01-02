Muere hombre de la tercera edad durante sismo de este 2 de enero de 2026 en CDMX

Tras un par de horas de los reportes de emergencias registradas por el sismo que se percibió este viernes 2 de enero en la Ciudad de México (CDMX), paramédicos y cuerpos de emergencia confirmaron el fallecimiento de un hombre de la tercera edad en la colonia Álamos de la alcaldía Benito Juárez.

Información recabada por Iván Aldama, reportero de adn Noticias, señala que los hechos se registraron en un departamento de la calle Obrero Mundial, esto en medio de la evacuación del inmueble durante el movimiento telúrico.

Muere hombre de la tercera edad tras sismo en CDMX

De acuerdo con la información que ha trascendido tras el reporte del fallecimiento, el hombre de 67 años de edad murió tras caer de las escaleras de su edificio mientras intentaba evacuar su domicilio durante el sismo que se sintió este 2 de enero en la CDMX.

Se refirió que el hombre cayó desde un segundo piso durante la evacuación, por lo cual se solicitaron los servicios de emergencia para su valoración, sin embargo, al arribo de paramédicos y demás autoridades, se constató que el adulto mayor ya no contaba con signos vitales.

Tras ello, personal de campo acordonó la zona a espera del arribo de los peritos de la Fiscalía de la Ciudad de México, los cuales realizaron los trabajos correspondientes del levantamiento del cuerpo de la víctima.

Se reportan caídas de árboles y postes de luz en CDMX tras sismo

A más de dos horas de que ocurrió el sismo de este 2 de enero en varios puntos de la CDMX, autoridades han confirmado que se registraron caídas de árboles y postes de luz en diferentes puntos de la capital.

De acuerdo con la información que ha surgido hasta el momento, las afectaciones que se presentaron en la ciudad son las siguientes:

Explosión por acumulación de gas en la alcaldía Cuauhtémoc

Caída de semáforo en la colonia Narvarte

Caída de poste de luz y árbol en la alcaldía Benito Juárez

Caída de plafón en el Hospital La Raza

Afectaciones en el hotel Holiday Inn Express

Fuga de gas en la colonia Lic. Carlos Zapata

Se descartan fallas estructurales tras sismo de este 2 de enero de 2026

A pesar de lo antes mencionado, al momento no se han reportado fallas estructurales en edificios, casas y demás inmuebles dentro de la capital de la República Mexicana.

