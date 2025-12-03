Temblor en México: Sismo de magnitud 5 sacude Jalisco hoy 3 de diciembre
La Unidad Estatal de PC informó que el temblor fue perceptible en Tolimán, El Limón, El Grullo, Autlán y Tuxcacuesco.
Un sismo de magnitud 5.0 sacudió la costa de Jalisco hoy 3 de diciembre, informó el Servicio Sismológico Nacional (SSN) en punto de las 8:18 de la mañana y hasta el momento no se reportan personas lesionadas.
🚨#AlertaADN— adn Noticias (@adnnoticiasmx) December 3, 2025
Ocurrió un #sismo magnitud preliminar 5 al suroeste de Cihuatlán, Jalisco https://t.co/iVCPAy2cnm
La Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco señaló que el sismo pudo percibirse en los municipios de:
- Tolimán
- El Limón
- El Grullo
- Autlán
- Tuxcacuesco
A las 08:19 h se registró un sismo de magnitud 5.0, con epicentro al norte de Manzanillo, Colima, y una profundidad estimada de 20 km.— Protección Civil JAL (@PCJalisco) December 3, 2025
Nuestro… pic.twitter.com/bZHqEi88bP
Otros lugares en donde se percibió el sismo
La Coordinación Nacional de Protección Civil informó que el sismo también se percibió de manera ligera en Ixtlahuacán y Tecomán y de manera fuerte en Manzanillo y Armería. Aunque el movimiento telúrico no causó graves afectaciones, se realizarán rondines de monitoreo.
📌 @PC_Colima: Sismo percibido de manera ligera en Ixtlahuacán y Tecomán, y de forma fuerte en Manzanillo y Armería.— Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) December 3, 2025
Sin reporte de efectos al momento. Se realizan rondines de monitoreo en los municipios.
