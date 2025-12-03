Temblor en México: Sismo de magnitud 5 sacude Jalisco hoy 3 de diciembre

Un sismo de magnitud 5.0 sacudió la costa de Jalisco hoy 3 de diciembre, informó el Servicio Sismológico Nacional (SSN) en punto de las 8:18 de la mañana y hasta el momento no se reportan personas lesionadas.

La Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco señaló que el sismo pudo percibirse en los municipios de:

Tolimán

El Limón

El Grullo

Autlán

Tuxcacuesco

Otros lugares en donde se percibió el sismo

La Coordinación Nacional de Protección Civil informó que el sismo también se percibió de manera ligera en Ixtlahuacán y Tecomán y de manera fuerte en Manzanillo y Armería. Aunque el movimiento telúrico no causó graves afectaciones, se realizarán rondines de monitoreo.

