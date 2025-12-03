inklusion.png Sitio accesible
Temblor en México: Sismo de magnitud 5 sacude Jalisco hoy 3 de diciembre

La Unidad Estatal de PC informó que el temblor fue perceptible en Tolimán, El Limón, El Grullo, Autlán y Tuxcacuesco.

sismo_hoy_3_diciembre_2025.jpg
@PCJalisco | X
Actualizado el 03 diciembre 2025 09:48hrs 1 minutos de lectura.
Escrito por: Adriana Pacheco

Un sismo de magnitud 5.0 sacudió la costa de Jalisco hoy 3 de diciembre, informó el Servicio Sismológico Nacional (SSN) en punto de las 8:18 de la mañana y hasta el momento no se reportan personas lesionadas.

La Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco señaló que el sismo pudo percibirse en los municipios de:

  • Tolimán
  • El Limón
  • El Grullo
  • Autlán
  • Tuxcacuesco

Otros lugares en donde se percibió el sismo

La Coordinación Nacional de Protección Civil informó que el sismo también se percibió de manera ligera en Ixtlahuacán y Tecomán y de manera fuerte en Manzanillo y Armería. Aunque el movimiento telúrico no causó graves afectaciones, se realizarán rondines de monitoreo.

Jalisco
