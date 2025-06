Nueva jornada laboral de 40 horas en México: Consecuencias para tu salario; ¿pagarán menos?

Para el año 2030, México adoptará oficialmente la jornada laboral de 40 horas semanales , dejando atrás el modelo tradicional de 48 horas, en el que se trabajaba ocho horas diarias con solo un día completo de descanso. Este cambio, que busca mejorar la calidad de vida de millones de empleados.

Al ser una de las reformas laborales más siginificativas, surgen dudas sobre qué horarios se establecerán, cómo se modificarán los días de descanso con el nuevo esquema y, lo más relevante, si habrá ajustes en los sueldos o salarios.

¿Cuándo entra en vigor la jornada laboral de 40 horas?

Este 2025 México inicia un proceso gradual para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales con el objetivo de que esté instaurada a más tardar en enero de 2030. El pasado 1 de mayo el gobierno federal, encabezado por Claudia Sheinbaum , anunció esta transición.

Para definir los detalles de esta reforma y conocer la forma más conveniente de implementarla, se realizan foros y mesas de diálogo, donde participan trabajadores, empresarios, sindicatos y académicos.

Este mes los coloquios de consulta pública, organizados por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), se llevarán a cabo entre el 19 de junio y el 7 de julio de 2025 en seis ciudades: Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Tijuana, Querétaro y Cancún. Estos encuentros buscan recoger opiniones de los diversos sectores para construir una propuesta viable e incluyente.

El 1 de septiembre de 2025 se presentará formalmente la iniciativa de reforma al Congreso de la Unión, donde se analizará y discutirá para su eventual aprobación. La meta es que para enero de 2030 la jornada laboral de 40 horas sea de aplicación nacional y obligatoria.

¿Habrá reducción de salario tras implementación de jornada laboral de 40 horas?

No, los empleadores no podrán pagar menos. La reforma propuesta no contempla recortes salariales.

De acuerdo con el artículo 51 de la Ley Federal del Trabajo (LFT), la reducción de horas no implicará disminución salarial. Esto significa que los trabajadores que actualmente laboran 48 horas por un salario determinado seguirán recibiendo el mismo sueldo al trabajar 40 horas semanales. El gobierno ha reiterado que el salario debe mantenerse para beneficiar al trabajador y evitar precarización.

Fechas clave de la jornada laboral de 40 horas

Junio - julio 2025: Foros nacionales en CDMX, Monterrey, Guadalajara, Tijuana, Querétaro y Cancún

1 de septiembre 2025: Presentación de la iniciativa de ley al Congreso

Enero 2030: Meta para aplicación nacional de la jornada de 40 horas

La reforma beneficiará inicialmente a cerca del 48% de los trabajadores formales, especialmente en sectores como servicios administrativos, comercio y manufactura formal, de acuerdo con Marath Bolaños, secretario del Trabajo.

