Así será la nueva moneda de 20 pesos que busca tener mayor circulación en México

Oficialmente se publicó en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados, la iniciativa que propone cambiar el modelo de la moneda de 20 pesos con la finalidad de que deje de ser única y pueda estar en circulación de manera más frecuente y no sólo en forma de conmemoraciones.

Se señaló que esta nueva moneda busca cambiar las características que se conocen actualmente, sin embargo, mantendría su forma dodecagonal y canto estriado discontinuo, esto tal y como se conoce actualmente.

¿Cómo será la nueva moneda de 20 pesos?

A pesar de que se mencionó que la moneda de 20 pesos mantendría su forma actual, se señaló que reduciría su tamaño en aproximadamente 6%, esto con la finalidad de hacerla más cómoda para manejar en el día a día de las personas.

De igual forma se mencionó que el material pasaría de ser de cuproníquel a placa plateada, la cual estaría acompañada del Templo dedicado al Dios serpiente, Kukulkán, el cual se ubica en Chichén Itzá, Yucatán.

Otro de los cambios más significativos que se anunciaron, es que el símbolo y el texto de “veinte pesos” pasarían a ser más grandes, esto pensando en las personas con discapacidad visual y los adultos mayores.

¿Qué otras monedas tendrán nuevos diseños?

Es importante señalar que más allá de los cambios que se tiene previstos para la moneda de 20 pesos, también se tienen contemplados los nuevos diseños de las cuñas de 1, 2, 5 y 10 pesos, los cuales también podrían cambiar de material.

Por otro lado, es importante que este anuncio llega en medio del cambio de diseño que se le hicieron a los billetes de 50, 100, 200, 500 y mil pesos, los cuales fueron presentados con nuevos candados de seguridad para evitar su falsificación.

¿Por qué se le cambiarán los diseños a las monedas de México?

Desde hace varias semanas se ha mencionado que el cambio en los diseños y principalmente de los materiales, se da con la finalidad de generar un ahorro de hasta 400 millones de pesos en la fabricación de las monedas actuales, así como para generar un impacto positivo con el medio ambiente.

