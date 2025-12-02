Calendario de pagos de las becas Rita Cetina, Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro
Ya casi llega el último pago del año de las becas bienestar y si eres beneficiario, aquí te decimos cuándo te depositarán.
El gobierno de México publicó el calendario de pagos para los beneficiarios de las becas Rita Cetina, Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro y aquí te decimos las fechas exactas para que sepas cuándo recibirás tu dinero.
Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.
Calendario de pagos becas bienestar
De acuerdo con la publicación del Banco del Bienestar , el pago de la beca será de acuerdo a la letra inicial del primer apellido, por lo que quedarán distribuidos de la siguiente manera:
- 4 de diciembre: A, B
- 5 de diciembre: C
- 8 de diciembre: D, E, F
- 9 de diciembre: G
- 10 de diciembre: H, I, J, K, L
- 11 de diciembre: M
- 15 de diciembre: N, Ñ, O, P, Q
- 16 de diciembre: R
- 17 de diciembre: S
- 18 de diciembre: T, U, V, W, X, Y, Z
📢 ¡Atención becarias y becarios!— Banco del Bienestar (@bbienestarmx) December 1, 2025
Les comunicamos que del 4 al 18 de diciembre 2025 recibirán su #BecaRitaCetina, #BecaBenitoJuárez y #JóvenesEscribiendoElFuturo de acuerdo a la letra inicial de su primer apellido.
En el #BancoDelBienestar su dinero está seguro, siempre… pic.twitter.com/NZBQMqSgjJ
¿Cuánto dan en las becas bienestar?
Cabe mencionar que cada beca otorga un monto diferente, la beca Rita Cetina da mil 900 pesos por familia y puede incrementar 700 pesos adicionales por cada hijo extra que curse la secundaria.
En el caso de la beca Benito Juárez que es para preparatoria o bachillerato se otorgan mil 900 pesos. Los beneficiarios del programa Jóvenes Escribiendo el Futuro es de 5 mil 800 pesos por estudiante.
¿Cómo consultar saldo de mi beca?
Todos los beneficiarios de las becas pueden consultar su saldo de diferentes formas:
Directamente en el Banco del Bienestar
Llamando al número 800 900 2000: Selecciona la opción 1, ingresa los 16 dígitos de tu tarjeta y tu año de nacimiento.
App del Banco del Bienestar: Acepta los términos y condiciones, escribe tu número de teléfono, ingresa los 16 dígitos de tu tarjeta y tu NIP del cajero, genera y confirma tu contraseña e inicia sesión.
Beca para estudiantes de educacion basica
adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.