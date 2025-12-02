inklusion.png Sitio accesible
adn Noticias
TV En Vivo
adn_header_824x291_01.png
México
Nota

Calendario de pagos de las becas Rita Cetina, Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro

Ya casi llega el último pago del año de las becas bienestar y si eres beneficiario, aquí te decimos cuándo te depositarán.

Pagos de las becas bienestar en diciembre
Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez
1 minutos de lectura.
Compartir:
Escrito por: Itandehui Cervantes

El gobierno de México publicó el calendario de pagos para los beneficiarios de las becas Rita Cetina, Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro y aquí te decimos las fechas exactas para que sepas cuándo recibirás tu dinero.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram  y lleva la información en tus manos.

Calendario de pagos becas bienestar

De acuerdo con la publicación del Banco del Bienestar , el pago de la beca será de acuerdo a la letra inicial del primer apellido, por lo que quedarán distribuidos de la siguiente manera:

  • 4 de diciembre: A, B
  • 5 de diciembre: C
  • 8 de diciembre: D, E, F
  • 9 de diciembre: G
  • 10 de diciembre: H, I, J, K, L
  • 11 de diciembre: M
  • 15 de diciembre: N, Ñ, O, P, Q
  • 16 de diciembre: R
  • 17 de diciembre: S
  • 18 de diciembre: T, U, V, W, X, Y, Z

¿Cuánto dan en las becas bienestar?

Cabe mencionar que cada beca otorga un monto diferente, la beca Rita Cetina da mil 900 pesos por familia y puede incrementar 700 pesos adicionales por cada hijo extra que curse la secundaria.

En el caso de la beca Benito Juárez que es para preparatoria o bachillerato se otorgan mil 900 pesos. Los beneficiarios del programa Jóvenes Escribiendo el Futuro es de 5 mil 800 pesos por estudiante.

¿Cómo consultar saldo de mi beca?

Todos los beneficiarios de las becas pueden consultar su saldo de diferentes formas:

Directamente en el Banco del Bienestar

Llamando al número 800 900 2000: Selecciona la opción 1, ingresa los 16 dígitos de tu tarjeta y tu año de nacimiento.

App del Banco del Bienestar: Acepta los términos y condiciones, escribe tu número de teléfono, ingresa los 16 dígitos de tu tarjeta y tu NIP del cajero, genera y confirma tu contraseña e inicia sesión.

Beca para estudiantes de educacion basica

[VIDEO] OJO A partir del proximo ciclo escolar los estudiantes de educacion basica de escuelas publicas de la CDMX recibiran una beca mensual de 330 pes

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp  y lleva la información en la palma de tu mano.

Becas
Beca Rita Cetina
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a adn Noticias en Google News!

Autor / Redactor

Itandehui Cervantes

itandehui.cervantes@tvazteca.com.mx