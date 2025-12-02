Calendario de pagos de las becas Rita Cetina, Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro

El gobierno de México publicó el calendario de pagos para los beneficiarios de las becas Rita Cetina, Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro y aquí te decimos las fechas exactas para que sepas cuándo recibirás tu dinero.

Calendario de pagos becas bienestar

De acuerdo con la publicación del Banco del Bienestar , el pago de la beca será de acuerdo a la letra inicial del primer apellido, por lo que quedarán distribuidos de la siguiente manera:

4 de diciembre: A, B

5 de diciembre: C

8 de diciembre: D, E, F

9 de diciembre: G

10 de diciembre: H, I, J, K, L

11 de diciembre: M

15 de diciembre: N, Ñ, O, P, Q

16 de diciembre: R

17 de diciembre: S

18 de diciembre: T, U, V, W, X, Y, Z

¿Cuánto dan en las becas bienestar?

Cabe mencionar que cada beca otorga un monto diferente, la beca Rita Cetina da mil 900 pesos por familia y puede incrementar 700 pesos adicionales por cada hijo extra que curse la secundaria.

En el caso de la beca Benito Juárez que es para preparatoria o bachillerato se otorgan mil 900 pesos. Los beneficiarios del programa Jóvenes Escribiendo el Futuro es de 5 mil 800 pesos por estudiante.

¿Cómo consultar saldo de mi beca?

Todos los beneficiarios de las becas pueden consultar su saldo de diferentes formas:

Directamente en el Banco del Bienestar

Llamando al número 800 900 2000: Selecciona la opción 1, ingresa los 16 dígitos de tu tarjeta y tu año de nacimiento.

App del Banco del Bienestar: Acepta los términos y condiciones, escribe tu número de teléfono, ingresa los 16 dígitos de tu tarjeta y tu NIP del cajero, genera y confirma tu contraseña e inicia sesión.

