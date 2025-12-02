Walmart Martes de Frescura: Lista de Ofertas y Precios en Frutas y Verduras

En estos inicios de quincena puedes comprar la mejor canasta básica y alimentos nutritivos como frutas y verduras de excelente calidad en el Martes de Frescura de Walmart , día en que la empresa consciente a sus clientes con precios bajos y ofertas.

¿Cuáles son las ofertas en verduras este Martes de Frescura?

Pepino: 19.90 pesos el kilo

Espárrago verde por manojo: 119 pesos el kilo

Betabel: 39.90 pesos el kilo

Cebolla blanca: 39.90 pesos el kilo

Papa blanca: 27.90 pesos el kilo

Calabaza japonesa: 39.90 pesos el kilo

Cebolla blanca: 26.90 pesos el kilo

Papa en malla: 26. 90 pesos el kilo

Jitomate saladet: 24 pesos kilo

Zanahoria: 14.90 pesos el kilo

Cilantro: 8.90 pesos la pieza

Tomate verde sin cáscara: 59 pesos el kilo

¿Cuáles son las ofertas en frutas hoy por el Martes de Frescura de Walmart?

Granada importada: 66 pesos el kilo

Maracuyá perecedero: 95 pesos el kilo

Yaca: 44.90 pesos el kilo

Tejocote: 39.90 pesos el kilo

Chicozapote: 79 pesos el kilo

Chirimoya: 95 pesos el kilo

Pera de Anjou: 34 pesos el kilo

Manzana Red Delicious: 34.90 pesos el kilo

Manzana granny Smith: 59 pesos el kilo

Toronja orgánica Marketside en malla: 54 pesos el kilo

Piña miel: 16.90 pesos el kilo

Mango ataulfo: 74 pesos el kilo

Penca de plátano orgánico: 29.50 pesos el kilo

