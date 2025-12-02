Walmart Martes de Frescura: Lista de Ofertas y Precios en Frutas y Verduras
Descubre el listado de ofertas vigentes en la sección de perecederos y canasta básica este Martes de Frescura de Walmart; válidas solo este día con precios inigualables.
En estos inicios de quincena puedes comprar la mejor canasta básica y alimentos nutritivos como frutas y verduras de excelente calidad en el Martes de Frescura de Walmart , día en que la empresa consciente a sus clientes con precios bajos y ofertas.
¿Cuáles son las ofertas en verduras este Martes de Frescura?
- Pepino: 19.90 pesos el kilo
- Espárrago verde por manojo: 119 pesos el kilo
- Betabel: 39.90 pesos el kilo
- Cebolla blanca: 39.90 pesos el kilo
- Papa blanca: 27.90 pesos el kilo
- Calabaza japonesa: 39.90 pesos el kilo
- Cebolla blanca: 26.90 pesos el kilo
- Papa en malla: 26. 90 pesos el kilo
- Jitomate saladet: 24 pesos kilo
- Zanahoria: 14.90 pesos el kilo
- Cilantro: 8.90 pesos la pieza
- Tomate verde sin cáscara: 59 pesos el kilo
¿Cuáles son las ofertas en frutas hoy por el Martes de Frescura de Walmart?
- Granada importada: 66 pesos el kilo
- Maracuyá perecedero: 95 pesos el kilo
- Yaca: 44.90 pesos el kilo
- Tejocote: 39.90 pesos el kilo
- Chicozapote: 79 pesos el kilo
- Chirimoya: 95 pesos el kilo
- Pera de Anjou: 34 pesos el kilo
- Manzana Red Delicious: 34.90 pesos el kilo
- Manzana granny Smith: 59 pesos el kilo
- Toronja orgánica Marketside en malla: 54 pesos el kilo
- Piña miel: 16.90 pesos el kilo
- Mango ataulfo: 74 pesos el kilo
- Penca de plátano orgánico: 29.50 pesos el kilo
