México
Nota

Walmart Martes de Frescura: Lista de Ofertas y Precios en Frutas y Verduras

Descubre el listado de ofertas vigentes en la sección de perecederos y canasta básica este Martes de Frescura de Walmart; válidas solo este día con precios inigualables.

martes_de_frescura_walmart_2_diciembre.jpg
Adriana Juárez | adn Noticias
1 minutos de lectura.
Escrito por: Adriana Pacheco

En estos inicios de quincena puedes comprar la mejor canasta básica y alimentos nutritivos como frutas y verduras de excelente calidad en el Martes de Frescura de Walmart , día en que la empresa consciente a sus clientes con precios bajos y ofertas.

¿Cuáles son las ofertas en verduras este Martes de Frescura?

  • Pepino: 19.90 pesos el kilo
  • Espárrago verde por manojo: 119 pesos el kilo
  • Betabel: 39.90 pesos el kilo
  • Cebolla blanca: 39.90 pesos el kilo
  • Papa blanca: 27.90 pesos el kilo
  • Calabaza japonesa: 39.90 pesos el kilo
  • Cebolla blanca: 26.90 pesos el kilo
  • Papa en malla: 26. 90 pesos el kilo
  • Jitomate saladet: 24 pesos kilo
  • Zanahoria: 14.90 pesos el kilo
  • Cilantro: 8.90 pesos la pieza
  • Tomate verde sin cáscara: 59 pesos el kilo

¿Cuáles son las ofertas en frutas hoy por el Martes de Frescura de Walmart?

  • Granada importada: 66 pesos el kilo
  • Maracuyá perecedero: 95 pesos el kilo
  • Yaca: 44.90 pesos el kilo
  • Tejocote: 39.90 pesos el kilo
  • Chicozapote: 79 pesos el kilo
  • Chirimoya: 95 pesos el kilo
  • Pera de Anjou: 34 pesos el kilo
  • Manzana Red Delicious: 34.90 pesos el kilo
  • Manzana granny Smith: 59 pesos el kilo
  • Toronja orgánica Marketside en malla: 54 pesos el kilo
  • Piña miel: 16.90 pesos el kilo
  • Mango ataulfo: 74 pesos el kilo
  • Penca de plátano orgánico: 29.50 pesos el kilo

Walmart
