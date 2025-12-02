Lista de gastos que serán deducibles de impuestos ante el SAT en 2026

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha confirmado la lista oficial de gastos personales deducibles en la declaración anual de personas físicas para el ejercicio fiscal 2026, permitiendo reducir la carga impositiva con facturas válidas. Estos rubros se mantienen sin cambios mayores respecto a años previos, enfocándose en salud, educación, vivienda, entre otros.

¿Qué es la deducción de impuestos?

Las deducciones de impuestos son gastos específicos y permitidos por la ley que puedes restar de tus ingresos brutos para reducir la cantidad total de tus ingresos sujetos a impuestos.

Al reducir tu ingreso sujeto a impuestos, las deducciones disminuyen la cantidad de impuestos que tienes que pagar.



Propósito: Reducir la base imponible (la cantidad de dinero sobre la cual se calculan tus impuestos)

Requisitos: Generalmente, los gastos deben haber sido necesarios, estar relacionados con una actividad económica o contemplados explícitamente en la normativa fiscal (como gastos médicos o donativos)

Tipos: Existen diferentes categorías, como las deducciones personales, las deducciones autorizadas (para actividades empresariales o profesionales) y estímulos fiscales específicos

En México, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) regula cuáles son estos gastos deducibles.

¿Qué gastos son deducibles ante el SAT en 2026?

Gastos médicos y hospitalarios: Incluyen honorarios de médicos generales y especialistas, dentistas, psicólogos, nutriólogos, estudios de laboratorio, análisis clínicos, tratamientos, medicamentos (cuando se adquieren en hospitales) y servicios de hospitalización.

Gastos funerarios: Puedes deducir los gastos por servicios funerarios destinados a cónyuges, padres, abuelos, hijos o nietos.

Donativos: Son deducibles los donativos realizados a organizaciones civiles e instituciones autorizadas por el SAT, siempre que cuenten con el registro vigente.

Primas de seguros de gastos médicos

Colegiaturas y transporte escolar obligatorio

Intereses reales por créditos hipotecarios

Aportaciones voluntarias para el retiro

