Gusano Barrenador: Gobierno activa emergencia nacional en 8 regiones

El Gobierno de México activó emergencia nacional de sanidad animal ante el riesgo en aumento de gusano barrenador del ganado y ordenó la aplicación de medidas obligatorias en ocho regiones zoosanitarias del país para evitar que se expanda.

El gusano barrenador es una infestación provocada por las larvas de la mosca Cochliomyia hominivorax, las cuales se alimentan del tejido vivo de los mamíferos. Depositan sus huevos en heridas superficiales y estos eclosionan en un periodo de 12 a 24 horas.

¿En qué consiste la declaratoria de emergencia nacional?

La decisión se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) después de que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural escalara el nivel de alerta, pasando de regional a nacional.

El acuerdo busca que el gusano barrenador se controle y se erradique en las regiones para proteger al recurso pecuario nacional y preservar la salud humana.

🚨#AlertaADN



El Gobierno de México activó la emergencia nacional de sanidad animal por el gusano barrenador y estableció permisos obligatorios para el traslado de ganado, según se publicó en el DOF pic.twitter.com/1aFYz19rGA — adn Noticias (@adnnoticiasmx) December 2, 2025

¿En qué regiones hay alerta por gusano barrenador?

Región 1 : Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Sonora y Sinaloa

: Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Sonora y Sinaloa Región 2 : Durango, Coahuila y Nuevo León

: Chiapas, Oaxaca, Tabasco y los municipios de Acayucan, Agua Dulce, Angel R. Cabada, Catemaco, Chinameca, Coatzacoalcos, Cosoleacaque, Hidalgotitlán, Hueyapan de Ocampo, Ixhuatlán del Sureste, Jáltipan, Jesús Carranza, Las Choapas, Mecayapan, Minatitlán, Moloacán, Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río, Oluta, Oteapan, Pajapan, Playa Vicente, Saltabarranca, San Andrés Tuxtla, San Juan Evangelista, Santiago Tuxtla, Sayula de Alemán, Soconusco, Soteapan, Tatahuicapan de Juárez, Texistepec, Uxpanapa y Zaragoza del Estado de Veracruz. Región 7 : Yucatán, Quintana Roo y Campeche

: Yucatán, Quintana Roo y Campeche Región 8: Estado de México, Morelos, Hidalgo, Querétaro y la Ciudad de México



¿Qué medidas se aplicarán?

Quienes quieran movilizar ganado a nivel nacional deberán presentar el Certificado Zoosanitario de Movilización (CZM), la cual se adquiere cuando todo el ganado bovino, bufalino, ovino y caprino tiene constancia de tratamiento contra el gusano barrenador .

Los ganaderos no deben movilizar animales incapaces de mantenerse en pie, enfermos, fatigados, con heridos o gusaneras para mitigar el riesgo de dispersión de la mosca del gusano barrenador.

