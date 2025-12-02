Bloqueos de agricultores hoy 2 de diciembre: Carreteras paralizadas en estos estados

Los productores agrícolas de diversas regiones del país reanudaron este martes 2 de diciembre los bloqueos carreteros como medida de presión ante la inminente discusión de la Ley General de Aguas en la Cámara de Diputados.

Alfredo Chávez, productor de Chihuahua , confirmó a medios de comunicación locales que las movilizaciones continuarán durante la jornada en su estado, así como Tamaulipas, Aguascalientes y Zacatecas, luego de que las negociaciones del lunes con legisladores federales no lograran avances.

Carreteras afectadas por los bloqueos este martes 2 de diciembre

Las protestas se concentran principalmente en Zacatecas y San Luis Potosí, aunque también hay presencia en otros estados. De acuerdo con reportes ciudadanos y autoridades, estas son las carreteras afectadas:



Zacatecas

Caseta de peaje de Guadalupe Carretera Federal 45, altura de la UNIRSE de Trancoso Caseta de peaje de Calera de Víctor Rosales Carretera Federal 45 (Trancoso–Guadalupe), colonia Osiris Carretera Federal 45 (Morelos, Zac.–Cosío, Ags.), desvío a Fresnillo Carretera Federal 45 (Guadalupe–Trancoso), colonia Martínez Domínguez Carretera Federal 45, desvío a Cosío, Aguascalientes Carretera Federal 54, municipio de Villanueva (solo presencia)

San Luis Potosí

Supercarretera San Luis Potosí–Rioverde Carretera Mexquitic–Zacatecas Tramos en Ciudad Valles, zona Huasteca Carreteras de la zona Media y zona Metropolitana



Fracasan reuniones en San Lázaro

Productores de 10 estados se reunieron con la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán , así como con legisladores de Morena en busca de modificaciones a la propuesta de ley; sin embargo, los encuentros no prosperaron y los agricultores decidieron retomar los cierres carreteros.

Los inconformes acusan que la Ley General de Aguas contiene disposiciones que afectarían a ejidatarios y pequeños productores, al crear nuevos delitos relacionados con el uso del agua y permitir cambios en las sucesiones ejidales.

La Comisión de Recursos Hidráulicos votará la iniciativa el próximo miércoles 3 de diciembre, antes de enviarla al pleno de la Cámara Baja.

Alzan la voz contra la Ley de Aguas



“Esta ley nos va a perjudicar”, advierten campesinos de Zacatecas mientras mantienen bloqueos en carreteras



Autoridades piden tomar precauciones

Desde el lunes 1 de diciembre, Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional reportaron afectaciones en varios tramos del país y pidieron a los automovilistas anticipar tiempos de traslado y buscar rutas alternas.

La SICT indicó que mantiene comunicación con los estados para monitorear el desarrollo de las movilizaciones.

