México
Nota

Bloqueos de agricultores hoy 2 de diciembre: Carreteras paralizadas en estos estados

Este martes 2 de diciembre, productores agrícolas reanudaron bloqueos tras fracaso en San Lázaro; hay cierres en Zacatecas, SLP, Aguascalientes y Tamaulipas.

bloqueos carreteros
Zacatecas al minuto | X
Actualizado el 02 diciembre 2025 08:08hrs 2 minutos de lectura.
Escrito por: Ximena Ochoa

Los productores agrícolas de diversas regiones del país reanudaron este martes 2 de diciembre los bloqueos carreteros como medida de presión ante la inminente discusión de la Ley General de Aguas en la Cámara de Diputados.

Alfredo Chávez, productor de Chihuahua , confirmó a medios de comunicación locales que las movilizaciones continuarán durante la jornada en su estado, así como Tamaulipas, Aguascalientes y Zacatecas, luego de que las negociaciones del lunes con legisladores federales no lograran avances.

Carreteras afectadas por los bloqueos este martes 2 de diciembre

Las protestas se concentran principalmente en Zacatecas y San Luis Potosí, aunque también hay presencia en otros estados. De acuerdo con reportes ciudadanos y autoridades, estas son las carreteras afectadas:

  • Zacatecas (bloqueos totales e intermitentes)
    • Caseta de peaje de Guadalupe
    • Carretera Federal 45, altura de la UNIRSE de Trancoso
    • Caseta de peaje de Calera de Víctor Rosales
    • Carretera Federal 45 (Trancoso–Guadalupe), colonia Osiris
    • Carretera Federal 45 (Morelos, Zac.–Cosío, Ags.), desvío a Fresnillo
    • Carretera Federal 45 (Guadalupe–Trancoso), colonia Martínez Domínguez
    • Carretera Federal 45, desvío a Cosío, Aguascalientes
    • Carretera Federal 54, municipio de Villanueva (solo presencia)
  • San Luis Potosí
    • Supercarretera San Luis Potosí–Rioverde
    • Carretera Mexquitic–Zacatecas
    • Tramos en Ciudad Valles, zona Huasteca
    • Carreteras de la zona Media y zona Metropolitana

Este es el reclamo de los agricultores que generaron bloqueos masivos en México

[VIDEO] Agricultores mexicanos intensifican bloqueos viales en 20 estados por reclamos urgentes, el fin a importaciones y apoyo contra crisis agrícola.

Fracasan reuniones en San Lázaro

Productores de 10 estados se reunieron con la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán , así como con legisladores de Morena en busca de modificaciones a la propuesta de ley; sin embargo, los encuentros no prosperaron y los agricultores decidieron retomar los cierres carreteros.

Los inconformes acusan que la Ley General de Aguas contiene disposiciones que afectarían a ejidatarios y pequeños productores, al crear nuevos delitos relacionados con el uso del agua y permitir cambios en las sucesiones ejidales.

La Comisión de Recursos Hidráulicos votará la iniciativa el próximo miércoles 3 de diciembre, antes de enviarla al pleno de la Cámara Baja.

Autoridades piden tomar precauciones

Desde el lunes 1 de diciembre, Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional reportaron afectaciones en varios tramos del país y pidieron a los automovilistas anticipar tiempos de traslado y buscar rutas alternas.

La SICT indicó que mantiene comunicación con los estados para monitorear el desarrollo de las movilizaciones.

Bloqueos hoy
Chihuahua
Zacatecas
San Luis Potosí
Aguascalientes
Autor / Redactor

Ximena Ochoa

