Choque de tráileres en Libramiento Poniente Tampico: Reportan conductor prensado y cierre vial

Un choque entre dos tráileres ocurrido la tarde de este 29 de noviembre en el Libramiento Poniente de Tampico provocó una intensa movilización de cuerpos de emergencia y congestionamiento vehicular en la zona sur de la ciudad. El incidente, registrado a la 1:23 p.m., dejó a uno de los conductores prensado dentro de la cabina, lo que activó protocolos de rescate especializados.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

El choque sucedió a la altura de la calle Jazmín, en la colonia Jardines de Champayán, un tramo clave que conecta Altamira con el norte de Veracruz. La Vocería de Seguridad Tamaulipas confirmó que los vehículos involucrados transportaban carga pesada, aunque no se ha precisado el tipo de mercancía. La Guardia Nacional División Caminos y equipos de Capufe mantienen labores de auxilio.

🟡 | #VoceríaInforma



Autoridades atienden reporte de accidente entre transportes de carga en libramiento Poniente Tampico por Jazmín en la colonia Jardines de Champayan de #Tampico.



Se recomienda precaución al transitar por la zona. pic.twitter.com/asQ1tQH5P7 — Vocería de Seguridad Tamaulipas (@VoceriaSegTamps) November 29, 2025

¿Qué se sabe del accidente en Tampico?

Las primeras evaluaciones indican que los tráileres colisionaron de frente en una zona donde el flujo de vehículos pesados suele aumentar durante la tarde. La fuerza del impacto dejó daños severos en ambas unidades y complicó el acceso para los rescatistas.

Bomberos voluntarios y paramédicos trabajan para liberar al conductor prensado. Hasta ahora no existen reportes oficiales de personas fallecidas. Otros ocupantes reciben atención médica preventiva mientras se determina su estado.

Impacto en el tráfico y rutas alternas

La circulación permanece parcialmente cerrada en ambos sentidos, lo que generó filas que alcanzan el Bulevar Moralillo. Conductores reportan demoras significativas rumbo a la caseta cercana.

🔴CIERRE DE CIRCULACIÓN🔴

Libramiento Poniente Tampico, km 10. Cierre a la circulación en ambos sentidos por atención de accidente (choque de frente entre tracto camiones). Toma tus precauciones. Para más información llama al 0⃣7⃣4⃣. — CAPUFE (@CAPUFE) November 29, 2025

Como alternativas se recomiendan la Carretera Tampico-Valles y el Bulevar Justo Sierra. Las autoridades piden extremar precauciones y mantenerse atentos a reportes oficiales.

Investigación en curso y próximos reportes

Elementos de Tránsito analizan causas como exceso de velocidad o fallas mecánicas. La Guardia Nacional revisa cámaras y recaba testimonios de testigos.

Choque y volcadura de ambulancia en Eje Central deja lesionados [VIDEO] Choque frontal provoca volcadura de ambulancia en Eje Central, CDMX: tres paramédicos heridos tras impacto con auto particular. Emergencia vial en colonia Doctores genera caos.

La Vocería de Seguridad difundirá un informe más detallado en las próximas horas. Se exhorta a quienes presenciaron el choque a comunicarse con emergencias al 911.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.