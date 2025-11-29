inklusion.png Sitio accesible
México
Nota

Choque de tráileres en Libramiento Poniente Tampico: Reportan conductor prensado y cierre vial

El accidente a la altura de Jardines de Champayán mantiene la circulación parcial. Cuerpos de emergencia trabajan para liberar al chofer atrapado.

Choque
El Navegante Noticias MEX | Facebook
1 minutos de lectura.
Escrito por: Adriana Juárez Miranda

Un choque entre dos tráileres ocurrido la tarde de este 29 de noviembre en el Libramiento Poniente de Tampico provocó una intensa movilización de cuerpos de emergencia y congestionamiento vehicular en la zona sur de la ciudad. El incidente, registrado a la 1:23 p.m., dejó a uno de los conductores prensado dentro de la cabina, lo que activó protocolos de rescate especializados.

El choque sucedió a la altura de la calle Jazmín, en la colonia Jardines de Champayán, un tramo clave que conecta Altamira con el norte de Veracruz. La Vocería de Seguridad Tamaulipas confirmó que los vehículos involucrados transportaban carga pesada, aunque no se ha precisado el tipo de mercancía. La Guardia Nacional División Caminos y equipos de Capufe mantienen labores de auxilio.

¿Qué se sabe del accidente en Tampico?

Las primeras evaluaciones indican que los tráileres colisionaron de frente en una zona donde el flujo de vehículos pesados suele aumentar durante la tarde. La fuerza del impacto dejó daños severos en ambas unidades y complicó el acceso para los rescatistas.

Bomberos voluntarios y paramédicos trabajan para liberar al conductor prensado. Hasta ahora no existen reportes oficiales de personas fallecidas. Otros ocupantes reciben atención médica preventiva mientras se determina su estado.

Impacto en el tráfico y rutas alternas

La circulación permanece parcialmente cerrada en ambos sentidos, lo que generó filas que alcanzan el Bulevar Moralillo. Conductores reportan demoras significativas rumbo a la caseta cercana.

Como alternativas se recomiendan la Carretera Tampico-Valles y el Bulevar Justo Sierra. Las autoridades piden extremar precauciones y mantenerse atentos a reportes oficiales.

Investigación en curso y próximos reportes

Elementos de Tránsito analizan causas como exceso de velocidad o fallas mecánicas. La Guardia Nacional revisa cámaras y recaba testimonios de testigos.

La Vocería de Seguridad difundirá un informe más detallado en las próximas horas. Se exhorta a quienes presenciaron el choque a comunicarse con emergencias al 911.

Tamaulipas
Accidentes viales
