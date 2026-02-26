Recapturan a cuatro reos que escaparon durante operativo contra “El Mencho”

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que fueron recapturados cuatro de los 23 reos que escaparon en Puerto Vallarta, durante el operativo federal que se realizó para capturar a Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho".

Los cuatro reos fueron recapturados luego de un operativo encabezado por personal de la Secretaría de Marina y el Gabinete de Seguridad. Omar García Harfuch destacó que la investigación continúa hasta dar con el paradero de todos los que escaparon del Centro Penitenciario Estatal de Puerto Vallarta.

¿Qué se sabe de la fuga de reos en Puerto Vallarta?

Los reos, la mayoría acusados de delitos como narcotráfico, desaparición forzada, homicidio y secuestro, escaparon después de que un grupo criminal derribara un portón del penal con un vehículo y realizar disparos.

El secretario de Seguridad Estatal, Juan Pablo Hernández, destacó que tras la fuga se activaron alertas en todas las entidades federativas para la recaptura de los reos.

