Esta es la razón por la que el 72% de los mexicanos vive endeudado: ¿Estás cometiendo este error?

La firma Bravo destaca en su reporte anual Perfil del deudor mexicano 2025 que la deuda promedio de los mexicanos escaló a 193,198 pesos, un aumento del 6.3% anual en comparación con el mismo estudio de 2024. El análisis confirma que para la mayoría de los deudores, los gastos mensuales superan sus ingresos.

La brecha financiera se agrava debido a que, mientras la deuda subió más de 11 mil pesos en un solo año, el ingreso promedio de la población disminuyó a 24,426 pesos mensuales. Esta disparidad obliga a recurrir al crédito para cubrir necesidades básicas.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Por qué el 72% de los deudores gasta más de lo que gana en México?

Bravo analiza que la causa principal del endeudamiento es la mala administración financiera derivada de la falta de educación en la materia. El estudio, basado en 30 mil clientes activos, revela que el desconocimiento presupuestario impide ajustar el consumo ante la baja de ingresos reales.

Los factores externos también juegan un rol determinante. Según especialistas de la Condusef, la inflación persistente y el desempleo se suman a una planificación deficiente, provocando que el 54% de la población llegue al final de la quincena con las cuentas bancarias en cero.

#ULTIMAHORA La deuda promedio de los hogares mexicanos ya es de $193,000 pesos 📈



Y lo más preocupante es que estamos ganando menos que hace un año 📉



Más consumo, más crédito, menos ingreso.👇 pic.twitter.com/3NMqAtlauq — Alejandro Gómez T. (@alejandrogomezt) January 22, 2026

Radiografía del endeudamiento por grupos de edad

El reporte detalla cómo la carga financiera se acelera conforme avanzan los compromisos de vida y el acceso a créditos mayores:

21 a 25 años : Registran una incorporación temprana al sistema con pasivos de 79,283 pesos.

: Registran una incorporación temprana al sistema con pasivos de 79,283 pesos. 31 a 35 años : Representan el grupo con mayor volumen de deudores (21%) y un saldo de 175,192 pesos.

: Representan el grupo con mayor volumen de deudores (21%) y un saldo de 175,192 pesos. Más de 66 años: Alcanzan el umbral máximo de deuda con un promedio de 292,090 pesos por compromisos a largo plazo.

En el espacio del bienestar económico se identifica a las personas cuyos ingresos son insuficientes para adquirir los bienes y servicios que requieren para satisfacer sus necesidades de forma mensual.



En 2024, a nivel nacional, 46.0 millones de personas tenían un ingreso… pic.twitter.com/cq2TqMCRNA — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) August 13, 2025

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Salud Financiera (Ensafi) del Inegi, el estrés financiero ya afecta a más de un tercio de la población adulta. La falta de excedentes de capital es crítica; solo al 8% de los mexicanos le sobra dinero al finalizar el mes, mientras que el 30% reconoce que sus ingresos son insuficientes para cubrir sus necesidades.

La acumulación de obligaciones financieras sin una planificación consciente desafía la estabilidad económica de los hogares. El informe concluye que el acceso a financiamiento sin hábitos de consumo responsables deriva en niveles de endeudamiento excesivos que comprometen el patrimonio familiar a largo plazo.