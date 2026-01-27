Se registra fuerte fuga de hidrocarburo en Tlahuelilpan, Hidalgo

La mañana de este martes 27 de enero se registró una fuerte fuga de hidrocarburo en el municipio de Tlahuelilpan lo que generó alerta entre los habitantes y las autoridades, pues esta no es la primera vez que ocurre una situación así.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Fuga de hidrocarburo en Tlahuelilpan

De acuerdo con los reportes, la fuga de hidrocarburo se registró en la colonia San Primitivo en el municipio de Tlahuelilpan en Hidalgo.

Al lugar arribaron Protección Civil de Tlahuelilpan y Atitalaquia, en coordinación con Pemex, Seguridad Física, Guardia Nacional, SEDENA, Policía Estatal y Policía Municipal.

Hasta el momento no se tiene reporte de personas lesionadas; sin embargo las autoridades consideran el evento de alto riesgo por lo que piden a la población que mantengan la calma, no se acerquen a la zona, cierren puertas y ventanas, evitar salir de casa.

🚨 Información importante: pic.twitter.com/korximvdPm — Seguridad Pública de Hidalgo (@SSP_Hidalgo) January 27, 2026

A 7 años de la explosión de Tlahuelilpan

El 18 de enero de 2019 se registró una expulsión descontrolada de gasolina en el kilómetro 226 del oleoducto que corre del puerto veracruzano de Tuxpan a la ciudad de Tula. Este siniestro fue ocasionado por la instalación rudimentaria de una toma clandestina en el ducto de 14 pulgadas para extraer ilegalmente combustible.

La fuga se salió de control rápidamente y el líquido comenzó a brotar y muchas personas se acercaron para recolectar el combustible y venderlo, pero debido a la acumulación de hidrocarburo y su saturación en el ambiente ocurrió una fuerte explosión dejando 137 muertos; 69 personas murieron en el lugar y de los 81 hospitalizados, 68 murieron debido a las quemaduras.

Fuga de combustible en ducto de Pemex en Tonalá, Jalisco

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.