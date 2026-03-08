adn bueno
Fuerte accidente en San Mateo Nopala: Transporte de carga pierde el control y deja varios heridos en Naucalpan, Edomex

Majo Santillán González

Soy una periodista que busca llevarte más allá de los titulares, invitándote a entender la situación detrás de las noticias, comprender no sólo qué está pasando, sino también por qué está pasando y qué significa para las personas involucradas.

En adn Noticias te cuento sobre trámites del IMSS, temas relacionados con la SEP el Infonavit, la Ley Federal del Trabajo y algunos Tips de Salud y Belleza, así como temas internacionales.

"Necesitamos un periodismo que no se limite a mostrar o a hacer oír, sino que haga al lector entender y participar de los hechos", Javier Darío Restrepo.

