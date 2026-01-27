Ahorra en energía: 9 consejos de la CFE para reducir el consumo eléctrico en 2026

El recibo de luz en México representa uno de los gastos más pesados para las familias. La Comisión Federal de Electricidad (CFE) ofrece 9 consejos prácticos y accesibles para reducir el consumo eléctrico en 2026, mantener la tarifa básica y evitar cargos excesivos en la facturación bimestral.

Aplicar medidas sencillas dentro del hogar permite controlar kilowatts facturados y prolongar la vida útil de electrodomésticos. Estos cambios no requieren inversión elevada, se adaptan a cualquier vivienda y generan ahorros visibles desde el primer bimestre de implementación constante.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Los 9 consejos de la CFE para reducir el consumo de energía

La CFE presenta estrategias efectivas que cualquier hogar mexicano puede aplicar de inmediato. Estas acciones evitan consumos excedentes, protegen la instalación eléctrica doméstica y mantienen la tarifa dentro del subsidio gubernamental correspondiente a cada región del país.

Aprovechar la luz natural en espacios interiores Cambiar focos incandescentes por tecnología LED Limpiar lámparas, focos y pantallas de forma regular Usar colores claros en paredes interiores Apagar luces en habitaciones sin uso Aplicar iluminación dirigida en zonas específicas Revisar la instalación eléctrica con frecuencia Desconectar aparatos fuera de uso Utilizar reguladores de voltaje o contactos con interruptor

Adoptar estos hábitos reduce la cantidad de energía facturada cada bimestre y mejora la eficiencia general del inmueble. Un consumo controlado evita saltos a bloques tarifarios caros, mantiene estabilidad en el presupuesto familiar y refuerza el uso responsable de electricidad cotidiana.

Los consejos de la CFE para ahorrar energía y dinero. |Canva

Tres ventajas clave de controlar el gasto energético en casa

Reducir el consumo eléctrico genera beneficios económicos, ambientales y operativos para cualquier familia mexicana. La CFE destaca tres ventajas principales que se obtienen al aplicar medidas de eficiencia energética dentro del hogar de manera constante y disciplinada.

Ahorro económico: Un menor consumo de energía se refleja en un recibo de luz más bajo

Un menor consumo de energía se refleja en un recibo de luz más bajo Cuidado del medio ambiente: Reduces las emisiones de GEI y contribuyes a la lucha contra el cambio climático

Reduces las emisiones de GEI y contribuyes a la lucha contra el cambio climático Mayor eficiencia en el hogar: Los electrodomésticos y dispositivos funcionan mejor y duran más

Implementar cambios responsables en el uso diario de electricidad protege el bolsillo familiar y el entorno natural. Estas prácticas fortalecen la conciencia ciudadana sobre recursos energéticos, disminuyen la huella de carbono doméstica y optimizan el funcionamiento de aparatos electrónicos esenciales.