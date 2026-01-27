VIDEO: Captan persecución en la autopista México-Pachuca; policías recuperan pipa

Una persecución se desató hoy martes 27 de enero en la autopista México-Pachuca, luego de un presunto reporte de robo de una pipa y un automovilista pudo captar con su cámara el momento justo en que la Policía Municipal de Tizayuca, Hidalgo logró detener al delincuente.

La captura del hombre se logró en la zona de Tecámac, con dirección a la Ciudad de México (CDMX), a la altura de la desviación al Aeropuerto Internacional Fellipe Ángeles (AIFA).

🚨#AlertaADN



¡Justicia! Tras una persecución detienen a un sujeto a bordo de un tráiler con presunto reporte de robo en la autopista México - Pachuca; la captura se logró en la zona de Tecámac con dirección a la CDMX pic.twitter.com/Sx6zPPtxdg — adn Noticias (@adnnoticiasmx) January 27, 2026

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cómo fue la persecución?

En los diferentes videos compartidos a través de las redes sociales, se puede ver cómo al menos seis patrullas municipales tratan de darle alcance a una pipa y cuando tienen oportunidad se colocan a los lados para cerrarle el paso.

Mientras se realiza la persecución, otras unidades de la policía se atraviesan en la carretera para impedir el paso de los demás conductores con el objetivo de que no fueran involucrados en el incidente.

Detención del hombre en la autopista México-Pachuca

Cuando la policía logró que el vehículo se detuviera, los elementos bajaron de la pipa a un hombre con sudadera gris y gorra verde. Rápidamente los elemento lo llevaron a una de sus unidades.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.