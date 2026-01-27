Inegi revela que más mexicanos hicieron ejercicio en 2025, pero no lo suficiente para mejorar su salud

Más personas en México hicieron ejercicio o practicaron algún deporte durante 2025; sin embargo, una proporción importante no alcanzó los niveles mínimos de actividad física necesarios para obtener beneficios reales para la salud, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

El Módulo de Práctica Deportiva y Ejercicio Físico (MOPRADEF) 2025 reveló que 44.5% de la población de 18 años y más que vive en ciudades de 100 mil habitantes o más realizó actividad física en su tiempo libre.

Esta cifra representa un aumento frente al 41.1% registrado en 2024 y se convierte en el segundo valor más alto desde que comenzó la medición en 2013.

Aumenta la práctica de ejercicio, pero no lo suficiente para mejorar la salud

Pese al crecimiento en el número de personas activas, el informe advierte que 36.5% de la población mayor de 18 años no cumplió con la actividad mínima recomendada para mejorar su salud en 2025. Este porcentaje incluso aumentó respecto a 2024, cuando 32.1% no alcanzó dichos niveles.

Este contraste evidencia que, aunque más personas se mueven o realizan algún tipo de ejercicio, la frecuencia, duración o intensidad no siempre es suficiente para generar beneficios físicos sostenidos, lo que representa un reto para las políticas públicas de prevención en salud.

Según sexo, el porcentaje de la población activa físicamente fue:

🚺 40.7%

🚹 49.1%



Hombres hacen más ejercicio; mujeres son más constantes

El estudio del INEGI muestra que los hombres continúan siendo quienes más actividad física realizan. Durante 2025, 49.1% de ellos practicó algún deporte o ejercicio, frente a 40.7% de las mujeres; no obstante, la diferencia de 8.4 puntos porcentuales es la menor registrada en toda la serie histórica.

Además, las mujeres destacaron por una mayor constancia. Un 28.4% de mujeres mayores de 12 años realizó ejercicio entre seis y siete días a la semana, mientras que solo 24.9% de los hombres mantuvo esa frecuencia. También fueron mayoría en el rango de tres a cinco días de actividad semanal.

Jóvenes, los más activos; adultos mayores, los menos

Por grupo de edad, la población de 12 a 19 años fue la más activa físicamente, con 52.7%. En contraste, las personas de 60 años y más registraron el nivel más bajo, con 37.6%.

Este mismo grupo etario también concentró el mayor porcentaje de quienes afirmaron “nunca” realizar actividad física en su tiempo libre.

Falta de tiempo y cansancio, las principales barreras

Entre las razones para no hacer ejercicio, el cansancio o la falta de tiempo por trabajo o estudio encabezó la lista con 32.2%. Le siguieron los problemas de salud o la edad (18.4%) y las labores domésticas o de cuidado (17.6%).

Para 2025, el MOPRADEF amplió su metodología y cobertura, lo que permitió por primera vez generar datos nacionales e incluir a la población desde los 12 años, así como medir la actividad física realizada no solo en el tiempo libre, sino también en el trabajo, el estudio y el hogar.

Esto abre la puerta a un diagnóstico más completo sobre los hábitos de movimiento de la población mexicana.

