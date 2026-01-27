inklusion.png Sitio accesible
CFE: Los 5 requisitos para contratar buen internet por solo 150 pesos

Este programa de CFE nació en 2019 y busca dar acceso a internet a muy bajo costo.

CFE Internet
Con un precio más que accesible, la CFE ofrece servicio de internet a cualquier parte del país. |CFE
México

Escrito por:  Gastón Amestoy

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) ofrece una alternativa accesible para quienes buscan conectividad a bajo costo. A través de CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, miles de mexicanos ya disfrutan de paquetes desde 150 pesos mensuales, una opción que democratiza el acceso digital.

Este programa nació en 2019 con un propósito social: llevar internet a comunidades rurales y zonas marginadas del país. Hoy, cualquier persona puede solicitarlo en línea y recibir un chip o dispositivo MiFi directamente en su domicilio, sin intermediarios ni complicaciones innecesarias.

Los 5 requisitos que debes cumplir para acceder a este servicio

La CFE simplifica el proceso de contratación para que cualquier mexicano pueda obtener internet móvil sin trámites complejos. El registro se realiza en el portal oficial https://cfeinternet.mx/ , donde se eligen los paquetes y se completa el pago en pocos pasos.

Requisitos necesarios:

  • Identificación oficial vigente
  • Comprobante de domicilio reciente
  • Dispositivo compatible con la red
  • Registro en línea o en módulos físicos autorizados
  • Pago inicial del paquete elegido

Una vez completado el registro, la comisión envía por correo el chip o el dispositivo MiFi contratado. El proceso completo toma entre cinco y diez días hábiles, dependiendo de la ubicación del solicitante y la disponibilidad de cobertura en su zona.

internet-gratuito CFE
Existen diferentes paquetes de la CFE para contratar internet|CFE

Paquetes y precios para contratar este servicio

En 2026, la CFE mantiene una oferta variada que se adapta a diferentes necesidades de consumo y presupuestos familiares. Los planes van desde opciones básicas para navegación esencial hasta alternativas robustas para quienes requieren mayor cantidad de datos mensualmente.

Opciones disponibles:

  • Plan básico: desde 150 pesos al mes, ideal para uso esencial
  • Planes intermedios: entre 200 y 400 pesos, con más gigabytes incluidos
  • Planes avanzados: arriba de 500 pesos, pensados para consumo intensivo
  • Planes semestrales y anuales: ofrecen más datos a un menor costo mensual

La comisión también ofrece promociones especiales en fechas específicas del año, lo que permite a los usuarios obtener beneficios adicionales. Esta iniciativa representa una opción real para millones de mexicanos que antes no tenían acceso a internet de calidad a precios justos.

