Clima hoy 19 de noviembre: Frente frío 15 avanza sobre México y afectará intensamente estos estados
Adicionalmente, una línea seca generará fuertes rachas de viento. Checa el pronóstico del tiempo aquí.
Para el clima de hoy el frente frío número 15 avanzará durante esta semana por el noroeste y norte de México, acompañado de una circulación ciclónica y una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, además de las corrientes en chorro polar y subtropical. Estas condiciones provocarán un marcado descenso de temperatura, vientos muy fuertes, chubascos y lluvias intensas en dichas regiones. Se prevé caída de nieve o aguanieve en las sierras de Baja California, Sonora y Chihuahua.
Adicionalmente, una línea seca localizada sobre el noreste del país generará fuertes rachas de viento en estados como Coahuila, Chihuahua, Durango, Nuevo León y Tamaulipas.
También, el ingreso continuo de humedad desde el océano Pacífico, la proximidad de la vaguada monzónica en las costas del Pacífico Sur y la presencia de canales de baja presión en el interior y sureste del territorio fomentarán un aumento en la probabilidad de lluvias en gran parte de México, incluyendo chubascos y lluvias puntuales fuertes en diversas entidades.
¿Dónde lloverá hoy miércoles 19 de noviembre?
- Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sonora (norte y este), Chihuahua (norte y oeste), Sinaloa (norte), Coahuila (norte), Guerrero (sur) y Chiapas (sur).
- Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Baja California Sur, Durango, Nuevo León, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Veracruz (regiones Papaloapan y Olmeca), Tabasco, Oaxaca, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
- Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Morelos y Puebla.
- Posible caída de nieve o aguanieve: Sierras de Baja California, Sonora y Chihuahua.
Estados donde hará calor
- Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas (istmo).
- Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Coahuila, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Morelos, Puebla (suroeste), Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
¿En qué estados hará frío?
- Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango.
- Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.
- Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Veracruz y Oaxaca.
