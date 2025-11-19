Clima hoy 19 de noviembre: Frente frío 15 avanza sobre México y afectará intensamente estos estados

Para el clima de hoy el frente frío número 15 avanzará durante esta semana por el noroeste y norte de México, acompañado de una circulación ciclónica y una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, además de las corrientes en chorro polar y subtropical. Estas condiciones provocarán un marcado descenso de temperatura, vientos muy fuertes, chubascos y lluvias intensas en dichas regiones. Se prevé caída de nieve o aguanieve en las sierras de Baja California, Sonora y Chihuahua.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Adicionalmente, una línea seca localizada sobre el noreste del país generará fuertes rachas de viento en estados como Coahuila, Chihuahua, Durango, Nuevo León y Tamaulipas.

También, el ingreso continuo de humedad desde el océano Pacífico, la proximidad de la vaguada monzónica en las costas del Pacífico Sur y la presencia de canales de baja presión en el interior y sureste del territorio fomentarán un aumento en la probabilidad de lluvias en gran parte de México, incluyendo chubascos y lluvias puntuales fuertes en diversas entidades.

¿Dónde lloverá hoy miércoles 19 de noviembre?

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sonora (norte y este), Chihuahua (norte y oeste), Sinaloa (norte), Coahuila (norte), Guerrero (sur) y Chiapas (sur).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Baja California Sur, Durango, Nuevo León, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Veracruz (regiones Papaloapan y Olmeca), Tabasco, Oaxaca, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Morelos y Puebla.

Posible caída de nieve o aguanieve: Sierras de Baja California, Sonora y Chihuahua.

Estados donde hará calor

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas (istmo).

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Coahuila, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Morelos, Puebla (suroeste), Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

¿En qué estados hará frío?

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Veracruz y Oaxaca.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.