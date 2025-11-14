Ya llegó el frente frío 14; estados afectados por bajas temperaturas y tormentas en México este 14 de noviembre

Un canal de baja presión y el ingreso del frente frío número 14 dejarán intensas rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora, así como temperaturas de hasta -5 °C en estados de la República Mexicana como Yucatán, Quintana Roo, y dentro de las entidades del noreste de México respectivamente.

A través del informe diario del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Conagua, se señaló que para este 14 de noviembre también se prevén trombas marinas en Quintana Roo, así como lluvias fuertes acompañadas de descargas eléctricas en Baja California y Sonora.

Por otro lado, se informó que el ingreso de humedad del océano Pacífico y el Golfo de México se encargará de provocar lluvias puntuales en Chiapas, Veracruz, Oaxaca y Tabasco.

¿En qué estados habrá bajas temperaturas el 14 de noviembre?

De acuerdo con el informe de la misma Comisión Nacional del Agua, los pronósticos del clima en México de este viernes 14 de noviembre prevén temperaturas de -10 y -5 °C en estados como Baja California, Chihuahua y Durango, así como afectaciones con heladas en Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Puebla y el Estado de México.

También se prevén temperaturas de 0 a 5 °C en Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Querétaro y Oaxaca.

Recomendaciones por bajas temperaturas en México

Autoridades de Protección Civil han mencionado que en estas temporadas de bajas temperaturas, lo fundamental para evitar afectaciones es utilizar hasta tres capas de ropa gruesa a la hora de dormir, así como utilizar crema hidratante para la piel.

También se recomienda usar guantes, bufandas y gorros para proteger las extremidades de las personas y evitar complicaciones médicas derivadas de las condiciones del clima.

Pronósticos lluvias en México para el clima de este viernes 14 de noviembre

Más allá de los pronósticos de lluvia en México, la Conagua a través del SMN señaló que se prevén lluvias, tormentas y chubascos en los siguientes estados del país:

Quintana Roo

Campeche

Veracruz

Oaxaca

Chiapas

Tabasco

Yucatán

Baja California

Tamaulipas

San Luis Potosí

Edomex

Guerrero

Michoacán

Pronósticos de temperaturas altas en el país

Los pronósticos de temperatura altas están activos para los estados de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Morelos y Puebla.

