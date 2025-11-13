¡Justo en el Buen Fin! Fecha de pago de la primera y segunda parte del aguinaldo del ISSSTE

Los pensionados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) están esperando recibir el pago de su aguinaldo 2025, el cual ya tiene fecha y llegará justo a tiempo para que puedan aprovechar las ofertas del Buen Fin 2025.

Si eres pensionado del ISSSTE y aún tienes dudas acerca de la fecha en la que recibirás la primera parte y la segunda parte de tu aguinaldo, sigue leyendo, porque en adn Noticias, te contamos todo lo que necesitas saber para comenzar a planear tus compras navideñas.

¿Cuándo pagan la primera parte del aguinaldo ISSSTE?

Desde principios de 2025, el ISSSTE publicó un comunicado en el que dio a conocer su Calendario de Pagos 2025 a pensionados y jubilados. En este documento se especifica que los adultos mayores que son beneficiarios del ISSSTe recibirán el pago de su aguinaldo en la siguiente fecha:

La primera parte del aguinaldo de los pensionados del ISSSTE se entregará en la primera quincena de noviembre. La fecha aproximada será entre el 14 y el 18 de noviembre.

Esta fecha de pago de la primera parte del aguinaldo del ISSSTE, le permitirá a los beneficiarios aprovechar las ofertas del Buen Fin 2025 , que en su XV aniversario, tendrá una duración de cinco días; se celebrará del jueves 13 de noviembre al lunes 17 de noviembre.

Fecha de pago de la segunda parte del aguinaldo ISSSTE

Por patria parte, la fecha de pago de la segunda parte del aguinaldo de los beneficiarios del ISSSTE no aparece en el Calendario de Pagos del 2025. Por esta razón, se puede prever que la fecha podría coincidir con la del pago de la segunda parte del aguinaldo de 2024.

La segunda parte del aguinaldo se le entregó a los beneficiarios de la Pensión ISSSTE en los primeros días de enero de este año. Por lo tanto, los adultos mayores podrían recibir esta segunda entrega del aguinaldo entre el 1 y el 5 de enero de 2026.

Es muy importante tomar en cuenta que no todos los beneficiarios de la Pensión ISSSTE reciben pago de aguinaldo, ya que sólo se le entrega a quienes pertenecen al Régimen Décimo Transitorio, o sea, aquellos que comenzaron a cotizar antes del 31 de marzo de 2007.

Tiendas SUPERISSSTE se unen al Buen Fin 2025

¡Muy buenas noticias para los beneficiarios del ISSSTE! La directora de SUPERISSSTE, Dunia Ludlow Deloya, anunció que la cadena de tiendas participará por primera vez en el Buen Fin 2025.

De tal manera que, del 13 al 17 de noviembre, podrás encontrar ofertas exclusivas, así como pagos a 3 y 6 meses sin intereses con tarjetas participantes, en todas las sucursales de SUPERISSSTE.

