Ataque armado sacude a Temoac y deja herido a su alcalde Valentín Lavín

Bloqueos y accidentes provocan cierre de carreteras este primer domingo de febrero

Este domingo hay cierres totales y parciales por accidentes y bloqueos en las carreteras del país; Querétaro-León y La Tinaja- Santa Cruz están entre las más afectadas.

Carreteras cerradas por bloqueos y accidentes hoy domingo 1 de febrero
Se reportó un accidente de tráiler en el km 066+200 de la carretera Ent. La Tinaja - Santa Cruz, en Veracruz, informó Guardia Nacional, se mantiene cierre parcial a la circulación.
México

Escrito por:  Adriana Pacheco

Accidentes, condiciones climáticas, manifestantes y obras de mantenimiento ya provocan bloqueos en carreteras importantes de México, y de acuerdo con CAPUFE y Guardia Nacional, los conductores deben tomar precauciones por los cierres totales y parciales para evitar quedarse atorados en el tránsito.

Carretera Querétaro-León

Un fuerte accidente de tráiler se registró cerca del kilómetro 087 + 500 de la carretera Querétaro-León, informó Guardia Nacional. Las autoridades mantienen un cierre parcial a la circulación, por lo que se pide a los conductores tomar precauciones.

Carretera La Tinaja- Santa Cruz

Se reporta cierre parcial de circulación en la carretera La Tinaja- Santa Cruz, en Veracruz, cerca del kilómetro 066 + 200 luego de un accidente vial en el que se vio involucrado un tráiler de doble remolque. La pesada unidad salió de la vía y después volcó sobre los matorrales.

Libramiento oriente de Chihuahua

Desde las 3:00 de la mañana hay circulación intermitente en ambos sentidos del libramiento Oriente de Chihuahua, a la altura del kilómetro 16, después de un incendio en un tracto camión. CAPUFE llamó a los conductores a tomar precauciones y manejar con precaución.

Una de las recomendaciones de las autoridades viales antes de un viaje en carretera es checar que el vehículo esté en buenas condiciones, sobre todo las llantas, los frenos y el motor.

