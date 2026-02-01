Bloqueos y accidentes provocan cierre de carreteras este primer domingo de febrero

Accidentes, condiciones climáticas, manifestantes y obras de mantenimiento ya provocan bloqueos en carreteras importantes de México, y de acuerdo con CAPUFE y Guardia Nacional, los conductores deben tomar precauciones por los cierres totales y parciales para evitar quedarse atorados en el tránsito.

Carretera Querétaro-León

Un fuerte accidente de tráiler se registró cerca del kilómetro 087 + 500 de la carretera Querétaro-León, informó Guardia Nacional. Las autoridades mantienen un cierre parcial a la circulación, por lo que se pide a los conductores tomar precauciones.

#TomePrecauciones en #Guanajuato se registra cierre parcial de circulación por #AccidenteVial cerca del km 087+500 de la carretera Querétaro-León. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/KfbHu8c5Ef — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) February 1, 2026

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Carretera La Tinaja- Santa Cruz

Se reporta cierre parcial de circulación en la carretera La Tinaja- Santa Cruz, en Veracruz, cerca del kilómetro 066 + 200 luego de un accidente vial en el que se vio involucrado un tráiler de doble remolque. La pesada unidad salió de la vía y después volcó sobre los matorrales.

#TomePrecauciones en #Veracruz se registra cierre parcial de circulación por #AccidenteVial cerca del km 066+200 de la carretera Ent. La Tinaja - Santa Cruz. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/FPVldVRnVV — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) February 1, 2026

Libramiento oriente de Chihuahua

Desde las 3:00 de la mañana hay circulación intermitente en ambos sentidos del libramiento Oriente de Chihuahua, a la altura del kilómetro 16, después de un incendio en un tracto camión. CAPUFE llamó a los conductores a tomar precauciones y manejar con precaución.

Una de las recomendaciones de las autoridades viales antes de un viaje en carretera es checar que el vehículo esté en buenas condiciones, sobre todo las llantas, los frenos y el motor.

🟠 CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN 🟠

Libramiento Oriente de Chihuahua, km 16. Circulación intermitente en ambos sentidos por atención de accidente (incendio de tracto camión). Maneja con precaución. — CAPUFE (@CAPUFE) February 1, 2026

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.