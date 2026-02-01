SEP aclara si los estudiantes deben acudir a clases o quedarse en clases este 2 de febrero

La Secretaría de Educación Pública (SEP) reveló que los estudiantes de todos los niveles no tendrán clases este 2 de febrero , es decir que disfrutarán de un puente de cuatro días, debido a que el viernes hubo junta de consejo y tampoco fueron a las aulas los alumnos.

En el calendario de la SEP se observa al 2 de febrero marcado con un círculo negro, lo que representa suspensión de labores, sin embargo, esto no por el Día de la Candelaria, fecha representativa en la religión de los mexicanos, sino por la conmemoración del Día de la Constitución Mexicana.

Durante este puente, Banco Azteca es el único que abre y ofrece servicio los 365 días del año

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos

¿Por qué hay puente el 2 de febrero?

El Artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo (LFT), estipula que el primer lunes de febrero es día festivo o feriado, es decir que se considera como descanso obligatorio, en conmemoración por el Día de la Constitución (5 de febrero).

De esta manera, los estudiantes y trabajadores pueden disfrutar del puente y aprovechar estas fechas para pasar tiempo entre familia y descansando.

Esta es la mejor herramienta para planear vacaciones súper rápido en este puente El planificador de viajes no solo ahorrará dinero y tiempo a los usuarios, sino también el estrés de buscar hotel y los mejores destinos. 29 enero, 2026

¿Cuándo regresarán a clases los estudiantes?

Los estudiantes volverán a las escuelas el 3 de febrero, aunque la decisión final la tomarán las autoridades de cada estado o municipio, dependiendo de las condiciones climáticas, pues en los últimas semana se han suspendido clases por las heladas de -10° sobre todo en Chihuahua y Durango.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.