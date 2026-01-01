Frente frío 32 azota al sureste con lluvias intensas y vientos extremos
El clima en México se complica por el frente frío 32, prevén lluvias intensas, vientos peligrosos, oleaje elevado y heladas severas en varias regiones.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente oficial del Gobierno de México, emitió el Pronóstico Extendido a 96 horas el 31 de enero de 2026, en el que advierte que el clima en México tendrá condicones adversas por el avance del frente frío número 32, acompañado de una masa de aire ártico.
De acuerdo con el organismo, este domingo estará marcado por lluvias intensas en el sureste, un evento de “Norte” muy fuerte en el litoral del Golfo de México y la península de Yucatán, así como un descenso significativo de temperaturas, con heladas, bancos de niebla y posible nieve en zonas montañosas.
Lluvias intensas en el sureste
El SMN prevé lluvias fuertes a intensas durante el sábado 31 de enero en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, con acumulados de hasta 150 milímetros en puntos específicos. Estas precipitaciones pueden presentarse con descargas eléctricas.
Estados con mayor impacto:
- Lluvias intensas en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco
- Lluvias fuertes en Guerrero
- Chubascos en Puebla, Campeche, CDMX y Edomex
Las autoridades alertan por el riesgo de crecidas de ríos, deslaves e inundaciones en zonas bajas.
Vientos fuertes del “Norte” y oleaje elevado
La masa de aire frío impulsa un evento de “Norte” intenso en el Golfo de México, el istmo y golfo de Tehuantepec, así como la península de Yucatán.
Rachas máximas previstas:
- Hasta 120 km/h en el golfo de Tehuantepec
- De 80 a 100 km/h en Veracruz
- De 60 a 80 km/h en Tabasco y la península de Yucatán
Estas condiciones generan oleaje elevado de hasta seis metros, con riesgo para la navegación y zonas costeras.
Descenso de temperaturas, heladas y niebla
Se esperan temperaturas mínimas extremas en el norte y centro del país
- Heladas severas en sierras del norte
- Temperaturas bajo cero en amplias zonas del altiplano
- Bancos de niebla que reducen la visibilidad en carreteras
El frío intenso afecta la movilidad y eleva el riesgo de accidentes viales.
Posible nieve o aguanieve
En cimas superiores a los 3,800 metros sobre el nivel del mar, existe probabilidad de nieve o aguanieve, especialmente en volcanes del centro y oriente del país, principalmente durante el sábado y la mañana del domingo.
Pronóstico del clima hasta el 4 de febrero
Domingo 1: Persisten lluvias y el “Norte” en el sureste
Lunes 2: Gradual aumento de temperaturas diurnas
Martes 3: Nuevo frente frío se aproxima al norte
Miércoles 4: Refuerzo de vientos y nuevo descenso térmico
Recomendaciones de la SMN
- Evitar zonas con riesgo de inundación o deslaves
- Abrigarse adecuadamente, especialmente niños y adultos mayores
- Conducir con precaución por niebla y heladas
- Mantenerse atento a los avisos oficiales del SMN
