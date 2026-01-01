Frente frío 32 azota al sureste con lluvias intensas y vientos extremos

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente oficial del Gobierno de México, emitió el Pronóstico Extendido a 96 horas el 31 de enero de 2026, en el que advierte que el clima en México tendrá condicones adversas por el avance del frente frío número 32, acompañado de una masa de aire ártico.

De acuerdo con el organismo, este domingo estará marcado por lluvias intensas en el sureste, un evento de “Norte” muy fuerte en el litoral del Golfo de México y la península de Yucatán, así como un descenso significativo de temperaturas, con heladas, bancos de niebla y posible nieve en zonas montañosas.

Lluvias intensas en el sureste

El SMN prevé lluvias fuertes a intensas durante el sábado 31 de enero en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, con acumulados de hasta 150 milímetros en puntos específicos. Estas precipitaciones pueden presentarse con descargas eléctricas.

Estados con mayor impacto:



Lluvias intensas en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco

Lluvias fuertes en Guerrero

Chubascos en Puebla, Campeche, CDMX y Edomex

Las autoridades alertan por el riesgo de crecidas de ríos, deslaves e inundaciones en zonas bajas.

Vientos fuertes del “Norte” y oleaje elevado

La masa de aire frío impulsa un evento de “Norte” intenso en el Golfo de México, el istmo y golfo de Tehuantepec, así como la península de Yucatán.

Rachas máximas previstas:



Hasta 120 km/h en el golfo de Tehuantepec

De 80 a 100 km/h en Veracruz

De 60 a 80 km/h en Tabasco y la península de Yucatán

Estas condiciones generan oleaje elevado de hasta seis metros, con riesgo para la navegación y zonas costeras.

Descenso de temperaturas, heladas y niebla

Se esperan temperaturas mínimas extremas en el norte y centro del país



Heladas severas en sierras del norte

Temperaturas bajo cero en amplias zonas del altiplano

Bancos de niebla que reducen la visibilidad en carreteras

El frío intenso afecta la movilidad y eleva el riesgo de accidentes viales.

Posible nieve o aguanieve

En cimas superiores a los 3,800 metros sobre el nivel del mar, existe probabilidad de nieve o aguanieve, especialmente en volcanes del centro y oriente del país, principalmente durante el sábado y la mañana del domingo.

Pronóstico del clima hasta el 4 de febrero

Domingo 1: Persisten lluvias y el “Norte” en el sureste

Lunes 2: Gradual aumento de temperaturas diurnas

Martes 3: Nuevo frente frío se aproxima al norte

Miércoles 4: Refuerzo de vientos y nuevo descenso térmico

Recomendaciones de la SMN

Evitar zonas con riesgo de inundación o deslaves

Abrigarse adecuadamente, especialmente niños y adultos mayores

Conducir con precaución por niebla y heladas

Mantenerse atento a los avisos oficiales del SMN

