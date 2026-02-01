inklusion.png Sitio accesible
adn bueno
Breaking News

Bloqueos y accidentes provocan cierre de carreteras este primer domingo de febrero

Inicia febrero con chamba; FAO y CELAC de la ONU abren vacantes en México con salarios de hasta 24 mil pesos

Desde análisis económico hasta comunicación; conoce la lista completa de puestos disponibles, los requisitos y las fechas límite para enviar tu CV.

FAO ONU
Abren convocatorias para trabajar en México con sueldos de hasta 24 mil pesos|FAO México
Notas,
México

Escrito por:  Ximena Ochoa

Febrero comienza con nuevas oportunidades laborales en México dentro del sistema de Naciones Unidas (ONU). Agencias como la FAO, el PNUD, el UNFPA y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CELAC) abrieron vacantes y programas de prácticas profesionales en áreas como gobernanza, análisis económico, medio ambiente, comunicación y administración.

Aunque la ONU no publica salarios oficiales en sus convocatorias, sitios especializados en empleo internacional (como Indeed ) y organismos multilaterales estiman que los ingresos mensuales para puestos nacionales pueden ir de 10 mil a 24 mil pesos, dependiendo del tipo de contrato, experiencia y nivel del puesto.

En el caso de internships, normalmente se ofrece un apoyo económico.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Vacantes de la ONU y FAO disponibles en México

Las siguientes vacantes están ordenadas por fecha límite de postulación:

Asociado(a) de Gestión de Política Multilateral – PNUD

  • México | Fecha límite: 2 de febrero de 2026
  • Postulación
  • Documentos: CV actualizado, formulario en línea y comprobante de idioma español

Economic Development Unit Intern: Macroeconomic Analysis – CELAC

  • Ciudad de México | Fecha límite: 2 de febrero de 2026
  • Postulación
  • Documentos: CV, carta de motivación y formulario de aplicación en plataforma

Especialista en Análisis de Contexto – UNFPA México

  • Colima (con viajes) | Fecha límite: 2 de febrero de 2026, 17:30 hrs
  • Postulación
  • Documentos: CV, propuesta técnica, propuesta económica y documentos indicados en los términos de referencia.
  • Dudas: vacantes-mexico@unfpa.org
  • Vacante exclusiva para personas mexicanas o con permiso vigente para laborar en México

Intern – Public Information Office – CELAC

  • Ciudad de México | Fecha límite: 5 de febrero de 2026
  • Postulación
  • Documentos: CV, carta de presentación y formulario Inspira

Intern – Administration – CEPAL/CELAC

  • Ciudad de México | Fecha límite: 5 de febrero de 2026
  • Postulación
  • Documentos: CV, carta de motivación y formulario en línea

Coordinador(a) de Programa Mejor Medio Ambiente – FAO

  • Ciudad de México | Fecha límite: 6 de febrero de 2026
  • Postulación
  • Documentos: CV en línea y formulario FAO

Técnico de campo – FAO

  • Varios estados | Fecha límite: 9 de febrero de 2026
  • Postulación
  • Documentos: CV actualizado y registro en la plataforma FAO

¡Estamos en crisis! ONU declara bancarrota hídrica en el planeta

Recomendaciones antes de aplicar a vacantes de la ONU

Las agencias de la ONU no cobran ninguna cuota durante el proceso de selección y mantienen políticas de tolerancia cero ante el acoso, la explotación y la discriminación. Además, promueven la diversidad de género, nacionalidad y cultura.

Estas vacantes representan una alternativa atractiva para quienes buscan iniciar febrero con empleo o experiencia profesional en organismos internacionales con presencia en México.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Tags relacionados
Vacantes ONU

LO MÁS VISTO