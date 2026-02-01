Inicia febrero con chamba; FAO y CELAC de la ONU abren vacantes en México con salarios de hasta 24 mil pesos

Febrero comienza con nuevas oportunidades laborales en México dentro del sistema de Naciones Unidas (ONU). Agencias como la FAO, el PNUD, el UNFPA y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CELAC) abrieron vacantes y programas de prácticas profesionales en áreas como gobernanza, análisis económico, medio ambiente, comunicación y administración.

Aunque la ONU no publica salarios oficiales en sus convocatorias, sitios especializados en empleo internacional (como Indeed ) y organismos multilaterales estiman que los ingresos mensuales para puestos nacionales pueden ir de 10 mil a 24 mil pesos, dependiendo del tipo de contrato, experiencia y nivel del puesto.

En el caso de internships, normalmente se ofrece un apoyo económico.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Vacantes de la ONU y FAO disponibles en México

Las siguientes vacantes están ordenadas por fecha límite de postulación:

Asociado(a) de Gestión de Política Multilateral – PNUD



México | Fecha límite: 2 de febrero de 2026

Postulación

Documentos: CV actualizado, formulario en línea y comprobante de idioma español

Economic Development Unit Intern: Macroeconomic Analysis – CELAC



Ciudad de México | Fecha límite: 2 de febrero de 2026

Postulación

Documentos: CV, carta de motivación y formulario de aplicación en plataforma

Especialista en Análisis de Contexto – UNFPA México



Colima (con viajes) | Fecha límite: 2 de febrero de 2026, 17:30 hrs

Postulación

Documentos: CV, propuesta técnica, propuesta económica y documentos indicados en los términos de referencia.

Dudas: vacantes-mexico@unfpa.org

Vacante exclusiva para personas mexicanas o con permiso vigente para laborar en México

Intern – Public Information Office – CELAC



Ciudad de México | Fecha límite: 5 de febrero de 2026

Postulación

Documentos: CV, carta de presentación y formulario Inspira

Intern – Administration – CEPAL/CELAC



Ciudad de México | Fecha límite: 5 de febrero de 2026

Postulación

Documentos: CV, carta de motivación y formulario en línea

Coordinador(a) de Programa Mejor Medio Ambiente – FAO



Ciudad de México | Fecha límite: 6 de febrero de 2026

Postulación

Documentos: CV en línea y formulario FAO

Técnico de campo – FAO



Varios estados | Fecha límite: 9 de febrero de 2026

Postulación

Documentos: CV actualizado y registro en la plataforma FAO

¡Estamos en crisis! ONU declara bancarrota hídrica en el planeta

Recomendaciones antes de aplicar a vacantes de la ONU

Las agencias de la ONU no cobran ninguna cuota durante el proceso de selección y mantienen políticas de tolerancia cero ante el acoso, la explotación y la discriminación. Además, promueven la diversidad de género, nacionalidad y cultura.

Estas vacantes representan una alternativa atractiva para quienes buscan iniciar febrero con empleo o experiencia profesional en organismos internacionales con presencia en México.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.