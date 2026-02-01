Inicia febrero con chamba; FAO y CELAC de la ONU abren vacantes en México con salarios de hasta 24 mil pesos
Desde análisis económico hasta comunicación; conoce la lista completa de puestos disponibles, los requisitos y las fechas límite para enviar tu CV.
Febrero comienza con nuevas oportunidades laborales en México dentro del sistema de Naciones Unidas (ONU). Agencias como la FAO, el PNUD, el UNFPA y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CELAC) abrieron vacantes y programas de prácticas profesionales en áreas como gobernanza, análisis económico, medio ambiente, comunicación y administración.
Aunque la ONU no publica salarios oficiales en sus convocatorias, sitios especializados en empleo internacional (como Indeed ) y organismos multilaterales estiman que los ingresos mensuales para puestos nacionales pueden ir de 10 mil a 24 mil pesos, dependiendo del tipo de contrato, experiencia y nivel del puesto.
En el caso de internships, normalmente se ofrece un apoyo económico.
Vacantes de la ONU y FAO disponibles en México
Las siguientes vacantes están ordenadas por fecha límite de postulación:
Asociado(a) de Gestión de Política Multilateral – PNUD
- México | Fecha límite: 2 de febrero de 2026
- Postulación
- Documentos: CV actualizado, formulario en línea y comprobante de idioma español
Economic Development Unit Intern: Macroeconomic Analysis – CELAC
- Ciudad de México | Fecha límite: 2 de febrero de 2026
- Postulación
- Documentos: CV, carta de motivación y formulario de aplicación en plataforma
Especialista en Análisis de Contexto – UNFPA México
- Colima (con viajes) | Fecha límite: 2 de febrero de 2026, 17:30 hrs
- Postulación
- Documentos: CV, propuesta técnica, propuesta económica y documentos indicados en los términos de referencia.
- Dudas: vacantes-mexico@unfpa.org
- Vacante exclusiva para personas mexicanas o con permiso vigente para laborar en México
Intern – Public Information Office – CELAC
- Ciudad de México | Fecha límite: 5 de febrero de 2026
- Postulación
- Documentos: CV, carta de presentación y formulario Inspira
Intern – Administration – CEPAL/CELAC
- Ciudad de México | Fecha límite: 5 de febrero de 2026
- Postulación
- Documentos: CV, carta de motivación y formulario en línea
Coordinador(a) de Programa Mejor Medio Ambiente – FAO
- Ciudad de México | Fecha límite: 6 de febrero de 2026
- Postulación
- Documentos: CV en línea y formulario FAO
Técnico de campo – FAO
- Varios estados | Fecha límite: 9 de febrero de 2026
- Postulación
- Documentos: CV actualizado y registro en la plataforma FAO
Recomendaciones antes de aplicar a vacantes de la ONU
Las agencias de la ONU no cobran ninguna cuota durante el proceso de selección y mantienen políticas de tolerancia cero ante el acoso, la explotación y la discriminación. Además, promueven la diversidad de género, nacionalidad y cultura.
Estas vacantes representan una alternativa atractiva para quienes buscan iniciar febrero con empleo o experiencia profesional en organismos internacionales con presencia en México.
