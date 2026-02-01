Los 10 trucos de Profeco para ahorrar y hacer rendir tu dinero

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) fomenta el ahorro y el consumo responsable entre las familias mexicanas con una guía sencilla y útil para no gastar de más. El organismo detalla cómo organizar los ingresos y egresos bajo metas claras permite alcanzar o al menos acercarse a la estabilidad económica y proteger el bolsillo frente a imprevistos durante este 2026.

Estos pasos, publicados en la Revista del Consumidor , priorizan el cálculo de la capacidad de ahorro restando los gastos básicos a los ingresos totales. Al adoptar estas prácticas, los beneficiarios logran mayor control sobre su flujo de dinero, evitando el sobreendeudamiento.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cuáles son los 10 trucos de Profeco para ahorrar y maximizar el presupuesto?

La Profeco plantea que la tranquilidad financiera depende de seguir pasos clave para organizar cada peso que ingresa al hogar. Estos consejos están pensados para fortalecer la disciplina individual y ayudar a los consumidores a tomar decisiones informadas que repercutirá en beneficios para sus finanzas a corto y mediano plazo.

Los 10 consejos de la Profeco para hacer rendir el dinero son:

Planea tus compras: Es fundamental hacer una lista y un presupuesto para eliminar gastos innecesarios.

Es fundamental hacer una lista y un presupuesto para eliminar gastos innecesarios. Gasta dentro de tus posibilidades: Debes ajustar tu presupuesto a lo que realmente ganas.

Debes ajustar tu presupuesto a lo que realmente ganas. Prefiere el ahorro antes que la deuda: Crear un fondo de ahorro te permitirá solventar imprevistos sin tener que pedir crédito.

Crear un fondo de ahorro te permitirá solventar imprevistos sin tener que pedir crédito. Compara precios y calidad: Investigar antes de adquirir un producto o servicio garantiza una decisión más informada.

Investigar antes de adquirir un producto o servicio garantiza una decisión más informada. Prioriza lo necesario: Cubre primero tus necesidades básicas y evita las compras frívolas.

Cubre primero tus necesidades básicas y evita las compras frívolas. Usa el crédito con responsabilidad: Recuerda siempre que el crédito no es dinero extra, sino un compromiso que deberás pagar en el futuro.

Recuerda siempre que el crédito no es dinero extra, sino un compromiso que deberás pagar en el futuro. Evita compras por impulso o moda: Antes de gastar, pregúntate si verdaderamente necesitas lo que quieres comprar.

Antes de gastar, pregúntate si verdaderamente necesitas lo que quieres comprar. Liquida tus deudas: Revisa tus adeudos y págalos lo antes posible para retomar el control de tus finanzas y tener tranquilidad.

Revisa tus adeudos y págalos lo antes posible para retomar el control de tus finanzas y tener tranquilidad. Fortalece tu educación financiera: Aprender más sobre el manejo del dinero te ayudará a tomar mejores decisiones.

Aprender más sobre el manejo del dinero te ayudará a tomar mejores decisiones. Conoce tus derechos: Estar informado sobre tus derechos como persona consumidora es una herramienta para proteger tu dinero.

A su vez, la Procuraduría hace un llamado a la población a evitar guardar el dinero en casa o unirse a tandas ante el riesgo de pérdida y devaluación por inflación.

¿Cómo usar la inteligencia artificial para potenciar tu ahorro según Profeco?

La Profeco respalda el uso de la inteligencia rrtificial (IA) como un apoyo para clasificar gastos, crear presupuestos coherentes y planear metas de ahorro realistas. A través de instrucciones o prompts optimizados, herramientas como ChatGPT, Google Gemini o Meta AI brindan una perspectiva clara sobre los hábitos de consumo de los hogares.

La autoridad enfatiza que esta asistencia tecnológica debe implementarse bajo los siguientes criterios de seguridad:

Complemento de educación: La IA funciona como una herramienta de análisis que ayuda a identificar patrones de gasto hormiga, pero no reemplaza la toma de decisiones del usuario.

La IA funciona como una herramienta de análisis que ayuda a identificar patrones de gasto hormiga, pero no reemplaza la toma de decisiones del usuario. Automatización del monto: El organismo sugiere activar el ahorro automático en cuentas bancarias reguladas para mantener el dinero fuera de la vista y evitar compras impulsivas.

El organismo sugiere activar el ahorro automático en cuentas bancarias reguladas para mantener el dinero fuera de la vista y evitar compras impulsivas. Instrumentos de inversión: El uso de herramientas supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, como los Cetes, permite generar rendimientos que incrementan el capital ahorrado.

¡Arrancamos con el primer programa del año! 🙌🏽 Revista del Consumidor regresa renovada esta nueva temporada, con toda la información que necesitas para ahorrar, elegir y decidir 😉



No te pierdas la emisión este sábado 31 de enero a las 6:30pm en la señal digital de @CanalOnceTV… pic.twitter.com/pWVb0PfnFw — Revista del Consumidor (@RdelConsumidor) January 28, 2026

El diseño de un tablero anual permite enlistar objetivos por orden de importancia, los porcentajes correspondientes a cada meta y el monto real acumulado mes con mes.

Esta planeación debe incluir gastos variables como seguros de automóvil, fondos de emergencia o inscripciones escolares, siempre bajo objetivos realistas, específicos y medibles en un plazo definido. El seguimiento del progreso a corto y mediano plazo garantiza que el ahorro se mantenga como un hábito constante y supervisado por instrumentos financieros oficiales.