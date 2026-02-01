¿Trabajas en días festivos? Así deben pagarte si te toca cumplir tareas el 2 de febrero

El próximo lunes 2 de febrero marca el primer puente largo del año en México, fecha en que se conmemora el aniversario de la Constitución Mexicana. Sin embargo, miles de trabajadores no podrán disfrutar del descanso porque sus empleadores les solicitan presentarse a sus puestos, situación que genera dudas sobre la remuneración correcta que deben recibir. Si trabajas en días festivos debes conocer la forma en la que calcular tu día laboral.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cuánto deben pagarte si trabajas el 2 de febrero?

La Ley Federal del Trabajo establece en su Artículo 75 que cualquier persona que labore en un día de descanso obligatorio tiene derecho a recibir el triple de su salario diario habitual. Este beneficio económico busca compensar el sacrificio de trabajar mientras otros disfrutan del feriado con sus familias.

El pago se desglosa de la siguiente manera:



Tu salario normal del día, que ya está contemplado en tu nómina quincenal o semanal Una compensación doble adicional por haber prestado tus servicios en fecha de asueto. Al sumar ambos conceptos, recibes tres veces tu sueldo diario.

¿Cómo calcular tu salario si trabajas el feriado del 2 de febrero?

Realizar el cálculo resulta sencillo si comprendes la fórmula básica que establece la ley laboral mexicana para días festivos oficiales. A continuación te explicamos paso a paso cómo determinar exactamente cuánto dinero debes recibir en tu cuenta bancaria por trabajar este próximo lunes.

Ejemplo de cálculo con salario de $400 pesos diarios:

Salario por el día de descanso (incluido en tu pago regular): $400 pesos

Compensación doble por trabajar en día festivo: $400 x 2 = $800 pesos

Total a recibir por trabajar el 2 de febrero: $400 + $800 = $1,200 pesos

Así se calcula el monto que te deben pagar si trabajas en días festivos.|Getty Images

Días festivos oficiales que restan en 2026

Calendario de asuetos obligatorios pendientes:

Lunes 2 de febrero : Día de la Constitución

: Día de la Constitución Lunes 16 de marzo : Natalicio de Benito Juárez

: Natalicio de Benito Juárez Jueves 2 de abril : Jueves Santo

: Jueves Santo Viernes 3 de abril : Viernes Santo

: Viernes Santo Viernes 1 de mayo : Día del Trabajo

: Día del Trabajo Miércoles 16 de septiembre : Independencia de México

: Independencia de México Lunes 16 de noviembre : Revolución Mexicana

: Revolución Mexicana Viernes 25 de diciembre: Navidad

Revisa tu nómina cada vez que trabajes en estos días para verificar que tu empleador cumpla con el pago triple establecido por ley. Si detectas irregularidades en tu compensación, tienes derecho a presentar una queja ante la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo.