Suiza congela cuentas de Nicolás Maduro tras su detención en Estados Unidos

El gobierno de Suiza ordenó el congelamiento inmediato de cualquier activo que el expresidente venezolano Nicolás Maduro y personas vinculadas a él pudieran tener en su territorio.

La decisión, anunciada este lunes 5 de enero, tiene como objetivo impedir la salida de capitales en un contexto político y legal considerado altamente volátil tras la reciente detención del exmandatario, así como el inicio de su audiencia en Nueva York .

La medida fue adoptada por el Consejo Federal con base en la Ley Federal sobre el Congelamiento y la Restitución de Activos Ilícitos de Personas Políticamente Expuestas (FIAA, por sus siglas en alemán), un mecanismo que permite actuar de forma preventiva cuando existe el riesgo de que recursos de origen ilegal sean retirados del país.

Venezuela: With immediate effect, Switzerland is freezing any Swiss-based assets linked to Nicolás Maduro. If any assets turn out to be of illicit origin, Switzerland will do its best to ensure that these benefit the Venezuelan population. https://t.co/VdnJczonua — Swiss Federal Government (@SwissGov) January 5, 2026

¿A quiénes alcanza el congelamiento?

Además de Nicolás Maduro, el bloqueo de activos incluye a “otras personas asociadas”, entre ellas su esposa, Cilia Flores , familiares cercanos y exfuncionarios de alto nivel. El gobierno suizo precisó que ningún integrante del actual gobierno venezolano en funciones está afectado por esta decisión.

Las autoridades subrayaron que los nuevos bloqueos apuntan a individuos que no habían sido sancionados previamente en Suiza, lo que distingue esta medida de las sanciones vigentes desde 2018 bajo la Ley de Embargos, que ya contemplaban restricciones financieras.

Maduro es trasladado a la Corte de Brooklyn

EUA captura a Maduro y lo lleva ante la justicia

La decisión de Suiza ocurre apenas dos días después de que fuerzas estadounidenses detuvieran a Nicolás Maduro en Caracas y lo trasladaran a Nueva York, donde enfrenta acusaciones relacionadas con narcoterrorismo.

Ante este escenario, Suiza hizo un llamado público a la desescalada de violencia, a la contención y al respeto del derecho internacional, incluida la integridad territorial. También reiteró su disposición a ofrecer buenos oficios para impulsar una salida pacífica a la crisis.

Nicolás Maduro comparece ante la Corte de Nueva York, EUA; enfrenta cargos por narcoterrorismo El juez Alvin Hellerstein analizará los cargos por tráfico de cocaína y posesión de armas; el acusado permanece bajo custodia en una prisión federal tras su captura en Venezuela. 05 enero, 2026

¿Qué pasará con los recursos congelados?

Por medio de un comunicado , el Consejo Federal aclaró que el congelamiento no depende de cómo ocurrió la caída de Maduro del poder ni de si esta fue legal o no. El factor determinante es que ya no ocupa el cargo y que podrían iniciarse, en el futuro, procesos judiciales relacionados con activos presuntamente ilícitos.

El bloqueo tendrá una vigencia inicial de cuatro años. Durante ese tiempo, las autoridades judiciales de los Estados afectados podrán solicitar asistencia legal a Suiza.

Si los tribunales determinan que los fondos fueron obtenidos de manera ilegal, el gobierno suizo aseguró que hará lo posible para que esos recursos sean restituidos en beneficio de la población venezolana.

