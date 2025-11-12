Nubes cavum, el extraño fenómeno que apareció en el cielo de Puebla

Las nubes cavum aparecieron en el cielo de Puebla como consecuencia de las bajas temperaturas , así como de la interacción de los aviones, provocando una gran confusión entre los habitantes, sin embargo esto tiene una explicación científica.

Aunque muchos se asombran porque parece la forma de un platillo volador solo se trata de un agujero entre las nubes aborregadas que tiene un sustento.

Frente frío 24 y masa de aire ártico provocarán temperaturas bajo cero en México [VIDEO] El frente frío número 24 y la masa de aire ártico provocará heladas en el sur, centro y norte del país; quienes laboran de madrugada son los más afectados.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Qué son las nubes cavum?

De acuerdo con la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés), las nubes que presentan un rasgo conocido como cavum son impresionantes y no se requieren explicaciones de otro mundo porque el fenómeno es causado por aviones que pasan a través de los bancos altocúmulos.

"Las nubes tienen un aspecto extraño que a veces las personas aseguran que son rastros de platillos voladores u otros fenómenos anómalos no identificados", señala la NASA .

Según la agencia, estas nubes de las capas medias de la atmósfera están compuestas por gotas de agua en estado líquido que se han subfundido, es decir, las gotas permanecen líquidas aún cuando las temperaturas están abajo del punto de congelación .

Cuando el aire se mueve alrededor de las alas de los aviones y pasa por las hélices, un proceso conocido expansión adiabática enfría el agua unos 20°C adicionales o más y provoca que las gotas de agua lleguen hasta el puntos de congelación sin la ayuda de las partículas suspendidas en la atmósfera.

Los cristales de hielo producen más cristales a medida que las gotas líquidas continúan enfriándose. Por último, los cristales se vuelven pesados y no pueden caer al cielo, por lo dejan un espacio vacío en la capa de las nubes.

¿Qué tipo de avión puede producir las nubes cavum?

De acuerdo con el análisis de los científicos pertenecientes de la Corporación Universitaria para la Investigación Atmosférica (UCAR, por sus siglas en inglés), los aviones regionales, privados, militares, de pasajeros y turbohélices pueden producir la formación cavum.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

