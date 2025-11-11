Así aplican y son las infracciones inteligentes del nuevo Reglamento de Tránsito

Recientemente el gobierno del Estado de México (Edomex) publicó en la Gaceta de la entidad el nuevo Reglamento de Tránsito que estará aplicando muy pronto, en el cual se destaca que se eliminaron las sanciones fijas para pasar a las “proporcionales” e infracciones inteligentes en todos los municipios.

De acuerdo con el gobierno a cargo de Delfina Gómez, con estas nuevas modificaciones se buscan hacer las sanciones más justas, fortalecer la seguridad vial, así como garantizar la certeza jurídica a la ciudadanía sobre las reglas de tránsito y movilidad.

Una pipa se vuelca e incendia en la autopista México - Puebla [VIDEO] La explosión de una pipa provocó un incendio que se extendió durante varias horas, afectando la circulación en la zona

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Nuevas normas en el Reglamento de Tránsito del Edomex

Entre las novedades más importantes en el nuevo Reglamento de Tránsito del Edomex fue la exclusividad de carriles confinados y ciclovías, resaltando que queda completamente prohibido circular, girar, detenerse o maniobrar sobre estos espacios determinados.

Por otro lado, se señaló que las y los conductores deberán ceder el paso a peatones y ciclistas debido a que tienen prioridad de avance, además de que será obligatorio el altener entre vehículos en áreas de incorporación y cruces.

¿Cómo aplican las nuevas multas en el Reglamento de Tránsito?

Más allá de estas nuevas normas que se actualizaron en el reglamento del Edomex, es importante destacar que se comenzarán a implementar multas proporcionales, así como las infracciones inteligentes en algunas zonas de la entidad mexiquense.

Se determinó que las multas proporcionales aplicarán de la siguiente manera:

Monto mínimo de la multa a conductores sin sanciones previas

Monto medio de la multa a conductores con dos o tres infracciones pendientes de saldar

Monto máximo de la multa para conductores reincidentes con cuatro o más sanciones

Multas aplicarán según el historial del conductor

Por otro lado, es importante destacar que las multas inteligentes únicamente se aplicarán con fotomultas en zonas de carriles confinados y ciclovías.

¿Quiénes son las únicas autoridades que pueden infraccionar en el Edomex?

Dentro de lo establecido en la Gaceta del Edomex, se determinó que serán únicamente mujeres policías de tránsito las que podrán emitir las multas y sanciones vehiculares, esto para evitar casos de extorsión y demás delitos.

Por su parte, se señaló que los agentes de vialidad únicamente tendrán la función de vigilancia, esto para salvaguardar la integridad de las personas que lo necesiten.

¿Cuándo entra en vigor el nuevo reglamento en el Edomex?

Será a partir del próximo 25 de noviembre que entre en vigor este nuevo Reglamento de Tránsito en el Estado de México, esto de conformidad con lo establecido en la gaceta estatal.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.