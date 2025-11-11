Días de noviembre en que no habrá pago de la Pensión Bienestar 2025

El pasado 3 de noviembre comenzó la dispersión de recursos correspondiente al bimestre noviembre-diciembre 2025 de la Pensión Bienestar, beneficiando a miles de adultos mayores en todo el país.

Sin embargo, en los próximos días podrían presentarse algunos inconvenientes, ya que habrá una fecha en la que se suspenderán los depósitos, según lo establecido en el calendario de pagos del programa Bienestar correspondiente a noviembre de 2025.

¿Qué día de noviembre 2025 no hay pago de la Pensión Bienestar?

La Secretaría del Bienestar dio a conocer que el lunes 17 de noviembre 2025 no se llevarán a cabo los pagos correspondientes a la Pensión Bienestar, debido al día inhábil marcado por la Ley Federal del Trabajo con motivo de la conmemoración de la Revolución Mexicana.

Durante esta jornada, las instituciones bancarias y dependencias gubernamentales permanecerán cerradas, por lo que el Banco del Bienestar suspenderá temporalmente la dispersión de recursos.

No obstante, las autoridades informaron que los depósitos se reanudarán con normalidad a partir del martes 18 de noviembre, siguiendo el orden programado conforme a la inicial del primer apellido de los beneficiarios.

¿Cómo cobrar la Pensión Bienestar en noviembre 2025?

Para cobrar la Pensión Bienestar Adultos Mayores, puedes retirar tu dinero en efectivo en cajeros automáticos o ventanillas del Banco del Bienestar. Es recomendable verificar tu saldo antes y, si hay problemas con el depósito, acudir a los módulos de atención o llamar al centro de atención telefónica.



En cajeros automáticos: Inserta tu tarjeta del Banco del Bienestar, ingresa tu NIP y sigue las instrucciones para retirar el efectivo.

En ventanilla: Acude a una sucursal del Banco del Bienestar y presenta tu tarjeta y una identificación oficial vigente para retirar el dinero en el mostrador.

