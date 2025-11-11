Familias temen que sus casas colapsen por obras del Tren Interurbano
Habitantes de la alcaldía Álvaro Obregón han denunciado que sus casas quedaron dañadas por las obras del Tren Interurbano.
Según el testimonio, personal relacionado con el proyecto acudió a su domicilio y confirmaron que el inmueble estaba altamente dañado pero no le han dado solución.
- Se realizaron mesas de diálogo pero no se ha avanzado en el caso
- Autoridades le informaron que su casa sería demolida y reconstruida
- Las gritas van desde el puso hasta el techo y algunas han sido cubiertas con tablas improvisadas