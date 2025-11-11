Familias temen que sus casas colapsen por obras del Tren Interurbano

Según el testimonio, personal relacionado con el proyecto acudió a su domicilio y confirmaron que el inmueble estaba altamente dañado pero no le han dado solución.

Se realizaron mesas de diálogo pero no se ha avanzado en el caso



Autoridades le informaron que su casa sería demolida y reconstruida



Las gritas van desde el puso hasta el techo y algunas han sido cubiertas con tablas improvisadas