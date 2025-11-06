inklusion.png Sitio accesible
¡La tierra se movió! Se registra sismo de magnitud 5.1 en Baja California Sur hoy

Hoy jueves 6 de noviembre se registró un sismo con epicentro en Santa Rosalía, Baja California Sur.

sismo_hoy_6_noviembre.jpg
Getty Images
Actualizado el 06 noviembre 2025 08:42hrs 1 minutos de lectura.
Escrito por: Adriana Pacheco

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) informó que se registró un sismo de magnitud 5.1 hoy jueves 6 de noviembre, al noroeste de Santa Rosalía, Baja California Sur.

De acuerdo con los primeros reportes, el sismo se registró a las 7:25 de la mañana 95 kilómetros al noroeste de Santa Rosalía. Hasta el momento no se tiene registro de personas lesionadas.

Sismos hoy 6 de noviembre

Antes del sismo en Baja California Sur se registró un temblor de magnitud 4.9 al suroeste de Las Choapas, Veracruz, a las 6:13 de la mañana, que tuvo una profundidad de 1700 kilómetros.

Para este temblor el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX) señaló que no se activó el aviso porque la energía radiada por el movimiento telúrico durante los primeros segundos no superó los niveles correspondientes.

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) señaló que al momento no se reportan afectaciones, pero continúa comunicación con las unidades estatales y municipales.

Sismos registrados hoy jueves

  • Sismo magnitud 4.3 noroeste de Motozintla, Chiapas
  • Sismo magnitud 5.1 al este de Matías Romero, Oaxaca
  • Sismo magnitud 4.5 al noreste de Santa Rosalía, Baja California Sur
  • Sismo magnitud 4.8 al sureste de Ciudad Hidalgo, Chiapas
  • Sismo magnitud 3.5 al sureste de Pichucalco, Chiapas

