¡La tierra se movió! Se registra sismo de magnitud 5.1 en Baja California Sur hoy

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) informó que se registró un sismo de magnitud 5.1 hoy jueves 6 de noviembre, al noroeste de Santa Rosalía, Baja California Sur.

De acuerdo con los primeros reportes, el sismo se registró a las 7:25 de la mañana 95 kilómetros al noroeste de Santa Rosalía. Hasta el momento no se tiene registro de personas lesionadas.

Preliminar: SISMO Magnitud 5.1 Loc. 95 km al NOROESTE de SANTA ROSALIA, BCS 06/11/2025 07:25:56 Lat 28.15 Lon -112.58 Pf 10 km — Sismológico Nacional (@SSNMexico) November 6, 2025

Sismos hoy 6 de noviembre

Antes del sismo en Baja California Sur se registró un temblor de magnitud 4.9 al suroeste de Las Choapas, Veracruz, a las 6:13 de la mañana, que tuvo una profundidad de 1700 kilómetros.

Para este temblor el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX) señaló que no se activó el aviso porque la energía radiada por el movimiento telúrico durante los primeros segundos no superó los niveles correspondientes.

SISMO Magnitud 4.9 Loc 79 km al SUROESTE de LAS CHOAPAS, VER 06/11/25 06:13:13 Lat 17.23 Lon -94.31 Pf 170 km pic.twitter.com/GRbs1l3fbI — Sismológico Nacional (@SSNMexico) November 6, 2025

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) señaló que al momento no se reportan afectaciones, pero continúa comunicación con las unidades estatales y municipales.

Sismos registrados hoy jueves

Sismo magnitud 4.3 noroeste de Motozintla, Chiapas

Sismo magnitud 5.1 al este de Matías Romero, Oaxaca

Sismo magnitud 4.5 al noreste de Santa Rosalía, Baja California Sur

Sismo magnitud 4.8 al sureste de Ciudad Hidalgo, Chiapas

Sismo magnitud 3.5 al sureste de Pichucalco, Chiapas

